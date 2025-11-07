Dead by Daylight : L'un des modes les plus appréciés est de retour, avec Castlevania et Silent Hill

Dead by Daylight s'est, récemment, doté d'un nouveau mode de jeu, mais aussi d'une collaboration avec Silent Hill et Castlevania.

Le mode 2 versus 8 est de retour sur Dead by Daylight

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Un crossover avec Silent Hill et Castlevania pour Dead by Daylight

The Dark Lord peut prendre trois formes diverses : vampire, loup et chauve-souris.

The Executioner est doté d'une « lame redoutable ».

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Le jeu d'horreur et multijoueur asymétriquene cesse d'accueillir des nouveautés et de s'offrir des collaborations avec des licences de renom. D'ailleurs,En effet,. Comme son nom l'indique, ce mode met en scène deux Tueurs contre huit Survivants, et ce, sur une carte plus ou moins grande. D'après les informations partagées,Pour l'occasion, Behaviour Interactive a mis les petits plats dans les grands et a, ainsi, combiné. Ce crossover permet, alors, aux joueurs et aux joueuses d'incarner, durant ces quelques jours.Évidemment,. La communauté a, de ce fait, la possibilité de débloquer des skins pour Cheryl Mason, The Executioner, Trevor Belmont et The Dark Lord. Celles et ceux qui termineront les quêtes liées au retour du mode 2 versus 8 deobtiendront divers items, dont un badge, une bannière et une amulette inspirés de Castlevania et Silent Hill.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :