Dead by Daylight : L'un des modes les plus appréciés est de retour, avec Castlevania et Silent Hill

Dead by Daylight s'est, récemment, doté d'un nouveau mode de jeu, mais aussi d'une collaboration avec Silent Hill et Castlevania.
Mise à jour du
20/11/2025
:
Le mode de jeu 2 versus 8 s'offre 5 jours de plus et est, finalement, disponible jusqu'au 25 novembre 2025.
Le jeu d'horreur et multijoueur asymétrique Dead by Daylight
ne cesse d'accueillir des nouveautés et de s'offrir des collaborations avec des licences de renom. D'ailleurs, le mode 2 versus 8 est de retour sur Dead by Daylight, qui s'accompagne en prime d'un crossover avec Castlevania et Silent Hill
.
Le mode 2 versus 8 est de retour sur Dead by Daylight
En effet, les joueurs et les joueuses de Dead by Daylight peuvent, de nouveau, profiter du mode 2 versus 8, qui est très apprécié
. Comme son nom l'indique, ce mode met en scène deux Tueurs contre huit Survivants, et ce, sur une carte plus ou moins grande. D'après les informations partagées, le mode 2 versus 8 de Dead by Daylight est disponible du 6 au 20 novembre 2025
.
Pour l'occasion, Behaviour Interactive a mis les petits plats dans les grands et a, ainsi, combiné ce nouvel ajout avec un crossover Silent Hill et Castlevania
.
Un crossover avec Silent Hill et Castlevania pour Dead by Daylight
Le retour du mode 2 versus 8 sur Dead by Daylight coïncide avec l'arrivée d'une collaboration avec Silent Hill et Castlevania
. Ce crossover permet, alors, aux joueurs et aux joueuses d'incarner deux nouveaux Tueurs, à savoir The Executioner/Pyramid Head et The Dark Lord
. Du côté des Survivants, c'est Trevor Belmont et Cheryl Mason qui sont disponibles
, durant ces quelques jours.
- The Dark Lord peut prendre trois formes diverses : vampire, loup et chauve-souris.
- The Executioner est doté d'une « lame redoutable ».
Évidemment, des récompenses et nouvelles tenues sont également au rendez-vous
. La communauté a, de ce fait, la possibilité de débloquer des skins pour Cheryl Mason, The Executioner, Trevor Belmont et The Dark Lord. Celles et ceux qui termineront les quêtes liées au retour du mode 2 versus 8 de Dead by Daylight
obtiendront divers items, dont un badge, une bannière et une amulette inspirés de Castlevania et Silent Hill.
Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight
est disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
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