Dead by Daylight explose un nouveau record grâce au crossover avec Five Nights at Freddy's

Dead by Daylight connaît un important regain de popularité à la suite du crossover avec Five Nights at Freddy's.

Dead by Daylight x FNAF, un nouvel exploit pour le jeu de Behaviour Interactive

La collaboration entre Dead by Daylight et FNAF, des détails

Un nouveau Tueur, soit Springtrap, l'Animatronique.

Une nouvelle carte, baptisée Freddy Fazbear's Pizza.

Des variantes sur les cartes de jeu existantes (portes et caméras de sécurité).

La collection Five Nights at Freddy's, qui propose plusieurs tenues pour Springtrap et pour les Survivants.

PC Édition Standard → 8,29 € au lieu de 20 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 11,39 € au lieu de 30 €, soit 62 % de réduction.

PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, le jeu d'horreur asymétrique et multijoueur de Behaviour Interactive,, a très récemment accueilli un crossover avec Five Nights at Freddy's (FNAF).En effet, depuis le 17 juin 2025, les joueurs et les joueuses depeuvent découvrir les nouveautés apportées par le crossover Five Nights at Freddy's. D'ailleurs,, à en juger par les statistiques communiquées sur SteamDB.Ainsi,: plus de 106 000 personnes étaient sur le jeu (version Steam). Un nouveau record pour le jeu de Behaviour Interactive, qui n'avait pas atteint un tel chiffre depuis plusieurs années. Toutefois, cela n'est, en réalité, pas si étonnant que cela car la communauté attend, depuis très longtemps, une collaboration entre Dead by Daylight et Five Nights at Freddy's.Pour rappel,, qui estvendu à 4,99 € sur Steam notamment. Cette collaboration a apporté plusieurs nouveautés sur le soft de Behaviour Interactive, dont voici un récapitulatif :Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :