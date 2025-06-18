Dead by Daylight explose un nouveau record grâce au crossover avec Five Nights at Freddy's

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 juin 2025 à 11h44
Dead by Daylight connaît un important regain de popularité à la suite du crossover avec Five Nights at Freddy's.
Dead by Daylight explose un nouveau record grâce au crossover avec Five Nights at Freddy's
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu d'horreur asymétrique et multijoueur de Behaviour Interactive, Dead by Daylight, a très récemment accueilli un crossover avec Five Nights at Freddy's (FNAF). L'arrivée de cette collaboration avec FNAF a permis à Dead by Daylight d'enregistrer un nouveau record.

Dead by Daylight x FNAF, un nouvel exploit pour le jeu de Behaviour Interactive

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En effet, depuis le 17 juin 2025, les joueurs et les joueuses de Dead by Daylight peuvent découvrir les nouveautés apportées par le crossover Five Nights at Freddy's. D'ailleurs, ces derniers étaient au rendez-vous, et ce, en nombre, à en juger par les statistiques communiquées sur SteamDB.

Ainsi, Dead by Daylight a enregistré un important pic de joueurs connectés en simultané, le 17 juin 2025 : plus de 106 000 personnes étaient sur le jeu (version Steam). Un nouveau record pour le jeu de Behaviour Interactive, qui n'avait pas atteint un tel chiffre depuis plusieurs années. Toutefois, cela n'est, en réalité, pas si étonnant que cela car la communauté attend, depuis très longtemps, une collaboration entre Dead by Daylight et Five Nights at Freddy's. 

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La collaboration entre Dead by Daylight et FNAF, des détails

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Pour rappel, le crossover entre Dead by Daylight et FNAF prend la forme d'un contenu additionnel téléchargeable, qui est vendu à 4,99 € sur Steam notamment. Cette collaboration a apporté plusieurs nouveautés sur le soft de Behaviour Interactive, dont voici un récapitulatif :
  • Un nouveau Tueur, soit Springtrap, l'Animatronique.
  • Une nouvelle carte, baptisée Freddy Fazbear's Pizza.
  • Des variantes sur les cartes de jeu existantes (portes et caméras de sécurité).
  • La collection Five Nights at Freddy's, qui propose plusieurs tenues pour Springtrap et pour les Survivants.
Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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