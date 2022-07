Dead by Daylight est-il cross-play ?

Dead by Daylight, le cross-play est-il disponible ?

C'est en 2016 que est sorti sur PS4, Xbox One et PC. Plus tard, soit en 2019, le titre de Behaviour Interactive est arrivé sur Nintendo Switch, avant de débarquer sur smartphones sous l'appellation « Dead by Daylight Mobile ». Pour rappel, se veut être un jeu de type survival-horror, asymétrique et compétitif, disposant d'un mode multijoueur. Toutefois, celles et ceux qui comptent y jouer avec leurs amis se demandent Avant tout, rappelons que la fonctionnalité du cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter d'un titre ensemble. Par exemple, , pour ne citer que cet exemple, propose effectivement du cross-play, car les personnes sévissant sur PC peuvent jouer au battle royale avec les joueurs venant des consoles PlayStation et Microsoft. Pour en revenir à et la question du, sachez que. Ainsi, les joueurs et les joueuses sévissant sur PS4 ou bien Xbox One peuvent jouer et former une équipe avec des amis, utilisant la version PC ou Nintendo Switch de Dead by Daylight. Et inversement, d'ailleurs. En revanche, notons que celles et ceux étant sur Dead by Daylight Mobile ne peuvent pas inviter des personnes, sévissant sur consoles ou bien sur PC. Pour rappel, est disponible sur la plupart des consoles et sur PC.