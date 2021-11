Dead by Daylight dévoile Portrait of a Murder et arrive sur l'Epic Games Store

Détail du chapitre Portrait of a Murder

Dead by Daylight arrive sur l'Epic Games Store

Teasé ces derniers jours sur les réseaux sociaux,s'est enfin détaillé aux yeux des joueurs.est qualifié de chapitre complet, c'est-à-dire qu'il propose un vrai contenu, avec un tueur, tueuse en l'occurrence, un survivant et une carte inédite.est une peintre chilienne se nommant Carmina Mora. Suite à une expérience surnaturelle, alors qu'elle flirtait avec la morte, partout où elle se trouve et nous fait profiter de son talent, des corbeaux la suivent. Quelque temps plus tard, elle est enlevée et torturée dans un cimetière, où ses poignets sont coupés et sa langue sanctionnée. Laissée pour morte, elle est emmenée par l'Entité pour la transformée en terrible vengeresse, pouvant transformer n'importe qui se trouvant sur son passage.Côté survivant, nous aurons affaire à, décodeur chevronné de la CIA, il sait déchiffrer sans sourciller les équations mathématiques et leurs secrets. À la suite d'une enquête sur une suite de chiffres, il s'est retrouvé dans un cimetière perdu au Chili, où les corbeaux sortaient des arbres.C'est donc sans surprise que nous apprenons que. La particularité de cette carte est qu'elle possède une crypte imposante offrant un perchoir aux corbeaux, lesquels observent les lieux.Tous les détails, notamment les compétences de la tueuse et du survivant, seront dévoilés dans les jours à venir, étant donné que leIl s'agit de l'autre nouvelle importante de la journée. Disponible uniquement via Steam, sur PC,. Tout le contenu, DLC compris, et les fonctionnalités, comme le cross-play et la cross-progression, seront de la partie. Il semblerait également, selon le communiqué de presse, que