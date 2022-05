Dead by Daylight : Des détails sur le nouveau tueur fuitent

PC Édition Standard → 4,5 € au lieu de 19,99 €, soit 77 % de réduction.

Depuis sa sortie officielle, Dead by Daylight rencontre un véritable succès auprès des joueurs et des joueuses. Ses serveurs officiels ne désemplissent pas et les développeurs de chez Behaviour Interactive ne cessent d'alimenter le titre de nouveaux contenus. D'ailleurs, Dead by Daylight fête bientôt ses six ans d'existence.Pour l'occasion, un. Le studio aurait, ainsi, prévu d'annoncer le contenu du chapitre 24 de Dead by Daylight, durant l'événement. Celui-ci inclurait, selon les derniers leaks partagés sur la page Reddit du titre . Le tueur se nommerait « The Dredge ». Son pouvoir serait lié à l'obscurité et il serait capable de se téléporter. Par ailleurs, le nouveau survivant porterait le nom de « Haddie Kaur ».Or, pour le moment, il ne s'agit là que de rumeurs et leaks. Rien n'a été officialisé à ce jour. Ainsi, il convient de prendre ces informations avec de grosses pincettes. Il est préférable d'attendre une nouvelle communication de la part de Behaviour Interactive ou bien regarder le livestream du sixième anniversaire de Dead by Daylight, pour en avoir le cœur net. Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.