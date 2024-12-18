Dead by Daylight : Clap de fin pour la version mobile

La version mobile de Dead by Daylight va, prochainement, fermer ses portes et une compensation est prévue pour les joueurs.

La fermeture des serveurs de Dead by Daylight Mobile annoncée

To all Dead by Daylight Mobile players: welcome!



Although Dead by Daylight Mobile is ceasing operations on March 20th, 2025, it doesn't mean your journey through The Fog has to end. We know you poured a lot of time and effort into the game, and we would like to set you up with… pic.twitter.com/URYn9AKlFN — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) December 18, 2024

PC Édition Standard → 8,29 € au lieu de 20 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 11,19 € au lieu de 30 €, soit 63 % de réduction.

PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,dispose d'une version mobile, qui est sortie il y a plusieurs années maintenant. Néanmoins,En effet, grâce à une publication sur le compte Twitter/X Dead by Daylight, nous apprenons que. Le jeu sera retiré de l'App Store et du Google Play avant cette date, soit le 16 janvier 2025. Dans une FAQ, les équipes précisent ceci : « Les joueurs ayant déjà téléchargé Dead by Daylight Mobile sur leur appareil avant le 16 janvier 2025 peuvent continuer à jouer jusqu'à la fin officielle du support du jeu le 20 mars 2025, date à laquelle les serveurs du jeu ne seront plus disponibles ».Pour l'occasion,pour les joueurs et les joueuses de Dead by Daylight Mobile qui continueront leur aventure sur la version console ou bien PC du titre de Behaviour Interactive. Celle-ci prend la forme d'un « Welcome Package » et de « récompenses de fidélité basées sur l'XP gagné et l'argent dépensé [« Auric Cells » et « Iridescent Shards »] dans Dead by Daylight Mobile ». Il est possible de réclamer cette compensation dès le 18 décembre 2024, et ce, jusqu'au 20 mars 2025 (à condition d'avoir téléchargé le jeu avant le 16 janvier, donc).Autrement, sachez queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :