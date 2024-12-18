Dead by Daylight : Clap de fin pour la version mobile

La version mobile de Dead by Daylight va, prochainement, fermer ses portes et une compensation est prévue pour les joueurs.
Comme vous le savez probablement déjà, Dead by Daylight
dispose d'une version mobile, qui est sortie il y a plusieurs années maintenant. Néanmoins, Dead by Daylight Mobile a, malheureusement, annoncé la fermeture de ses serveurs, au début de l'année 2025
.
La fermeture des serveurs de Dead by Daylight Mobile annoncée
En effet, grâce à une publication sur le compte Twitter/X Dead by Daylight, nous apprenons que la version mobile de Dead by Daylight, soit Dead by Daylight Mobile, va cesser ses activités le 20 mars 2025
. Le jeu sera retiré de l'App Store et du Google Play avant cette date, soit le 16 janvier 2025. Dans une FAQ, les équipes précisent ceci : « Les joueurs ayant déjà téléchargé Dead by Daylight Mobile sur leur appareil avant le 16 janvier 2025 peuvent continuer à jouer jusqu'à la fin officielle du support du jeu le 20 mars 2025, date à laquelle les serveurs du jeu ne seront plus disponibles
».
Pour l'occasion, une compensation est prévue
pour les joueurs et les joueuses de Dead by Daylight Mobile qui continueront leur aventure sur la version console ou bien PC du titre de Behaviour Interactive. Celle-ci prend la forme d'un « Welcome Package » et de « récompenses de fidélité basées sur l'XP gagné et l'argent dépensé
[« Auric Cells » et « Iridescent Shards »] dans Dead by Daylight Mobile
». Il est possible de réclamer cette compensation dès le 18 décembre 2024, et ce, jusqu'au 20 mars 2025 (à condition d'avoir téléchargé le jeu avant le 16 janvier, donc).
Autrement, sachez que Dead by Daylight
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
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