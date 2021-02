Dead By Daylight célèbre le Nouvel An lunaire avec la Ruée Dorée

Célébration Ruée Dorée dans Dead By Daylight

Récompenses du Nouvel An lunaire

Bœuf lunaire (Charme universel)

Mèches dorées (Tête) - Zarina Kassir

Bœuf brillant (Torse) – Adam Francis

Fil écarlate (Arme) – l’Esprit

Nouvelle collection

Tenue Festival printanier de Feng Ming : 840 CO (1 200 CO précédemment)

Tenue Parieur aguerri d’Ace Visconti : 840 CO (1 200 CO précédemment)

Tenue Créature courageuse de la Chasseuse : 840 CO (1 200 CO précédemment)

Tenue Spectateur du Nouvel An de Jeff Johansen : 960 CO (1 200 CO précédemment)

Tenue Voleuse à l’étalage du Nouvel An de la Légion : 960 CO (1 200 CO précédemment)

Avec les festivités liées au Nouvel An chinois, plusieurs de nos jeux favoris proposent du contenu axé sur cet événement, etPour l'année du buffle,. Ainsi,, la brume présente dans le titre se transformera en véritable spectacle pyrotechnique en l'honneur du Nouvel An lunaire. En plus des feux d'artifice, les joueurs retrouveront également des lanternes colorées un peu partout.Ce n'est pas tout puisque durant cette durée limitée,(hongbao). De plus, le titre introduit un nouvel élément intitulé la boîte à outils des fêtes. Cet objet inédit renferme quelques secrets, dont des feux d'artifice, et se montrera très utile pour les survivants.Avec cet événement spécial,. De ce fait, les joueurs peuvent d'ores et déjà déverrouiller :De plus, un bonus de 50 000 points de sang quotidien est disponible lors de la connexion au jeu.En outre, avec le Nouvel An lunaire, Behaviour Interactive n'a pas omis d'introduire de nouveaux cosmétiques avec la collection Ruée dorée, où nous retrouvons notamment les tenueset. Également, les joueurs peuvent profiter de promotions :Tout ceci estdans Dead by Daylight , alors ne tardez pas à vous connecter.