Dead by Daylight bat son record de joueurs simultanés et fête son anniversaire

L’actualité de Dead by Daylight demeure bien vivante en ce moment. Après avoir fait parler de lui pour son ajout de contenu estampillé Resident Evil le 15 juin dernier, le jeu d’horreur multijoueur organise un événement d’existence. Dans le même temps, il bénéficie des soldes sur Steam, ce qui a permis au titre de battre son record du nombre de joueurs connectés simultanément.En effet, Dead by Daylight a enregistréil y a quelques jours, comme le montre SteamDB . Et pour cause. Ce dernier bénéficie des soldes qui le font passer de 19,99 àsur Steam . Par ailleurs, les nouveaux venus comme les joueurs expérimentés pourront trouver leur compte grâce à l’événement fêtant les cinq ans du titre. Celui-ci a commencé le 30 juin et. Il permettra de récupérer des, mais également(offerts lors de la première connexion durant l’événement) et(distribués sur plusieurs connexions, seulement lors des sept premiers jours).Mais ce n’est pas tout ! Le temple des secrets, qui permet de débloquer des compétences, y compris ceux de personnages non débloqués, est(alors qu’il l’est hebdomadairement en temps normal). Cerise sur le gâteau : Les compétences débloquées via le temple coûtentque d'habitude.Si l’on ajoute à cela une(ornés de ballons pour l'occasion) ainsi que des défis communautaires, on comprend aisément la raison de cette hausse de fréquentation tant l’offre est attractive. Dead by Daylight est un titre proposant une expérience originale, qui bénéficie toujours de mises à jour ainsi que de nouveaux DLC réguliers. Tous ces facteurs jouent indéniablement sur la longévité du titre qui semble avoir encore beaucoup de temps devant lui.