Dead by Daylight annonce un nouveau chapitre, Doomed Course

Behaviour Interactive a, récemment, indiqué que Dead by Daylight va prochainement se doter d'un nouveau chapitre, baptisé « Doomed Course ».
Les joueurs et les joueuses de Dead by Daylight
, le jeu multijoueur d'horreur de Behaviour Interactive, vont bientôt pouvoir découvrir de nouveaux contenus, par le biais du chapitre « Doomed Course », qui dispose d'une date de sortie
.
Date et détails sur le chapitre Doomed Course de Dead by Daylight
Via différentes publications sur le compte Twitter/X du jeu, Behaviour Interactive a annoncé que Dead by Daylight accueillera le chapitre Doomed Course le 28 novembre 2024
. Remarquons, à ce propos, qu'il est d'ores et déjà possible d'en découvrir son contenu via la version de test public sur la plateforme de Valve, Steam.
Le chapitre Doomed Course de Dead by Daylight
proposera diverses nouveautés. En effet, grâce à celui-ci, les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'incarner un nouveau tueur : la Maîtresse des molosses
, qui est aussi connue sous le nom de Portia Maye. Cette dernière est accompagnée par un chien massif, Snug
(contrôlé par l'IA), qui peut aider Portia Maye à traquer les survivants. D'ailleurs, il sera possible de lui donner deux ordres :
- Chasse → Permet d'envoyer Snug en avant, « avec la possibilité de le rediriger pour mieux le contrôler ». Si le chien parvient à attraper un survivant, il le ramènera vers la Maîtresse des molosses.
- Cherche → Permet de créer un rayon de Flair de molosse « qui s'élargit à mesure que Snug se déplace, flaire et révèle tout survivant qui se retrouve à portée ».
De plus, ce nouveau chapitre introduira un nouveau survivant sur Dead by Daylight, soit Taurie Cain
. Ce personnage a, d'ailleurs, un lien particulier avec Portia Maye : elles ont toutes les deux été exposées aux Saignées. Précisons que les Saignées sont « des chevauchements entre le royaume de l'Entité et notre monde
».
En ce qui concerne la Maîtresse des molosses et Taurie, leur exposition aux Saignées bouleversa leur vie, conduisant l'une dans une folie meurtrière et l'autre à vouer sa vie à l'Entité. Ce qui allait ultimement mener à une éternité de souffrance. Tel est le cap, si maudit soit-il.
Rendez-vous donc le 28 novembre 2024 pour découvrir le chapitre Doomed Course de Dead by Daylight
. Pour conclure, rappelons que le jeu d'horreur multijoueur de Behaviour Interactive est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
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