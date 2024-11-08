Dead by Daylight annonce un nouveau chapitre, Doomed Course

Behaviour Interactive a, récemment, indiqué que Dead by Daylight va prochainement se doter d'un nouveau chapitre, baptisé « Doomed Course ».

Date et détails sur le chapitre Doomed Course de Dead by Daylight

Chasse → Permet d'envoyer Snug en avant, « avec la possibilité de le rediriger pour mieux le contrôler ». Si le chien parvient à attraper un survivant, il le ramènera vers la Maîtresse des molosses.

Cherche → Permet de créer un rayon de Flair de molosse « qui s'élargit à mesure que Snug se déplace, flaire et révèle tout survivant qui se retrouve à portée ».

En ce qui concerne la Maîtresse des molosses et Taurie, leur exposition aux Saignées bouleversa leur vie, conduisant l'une dans une folie meurtrière et l'autre à vouer sa vie à l'Entité. Ce qui allait ultimement mener à une éternité de souffrance. Tel est le cap, si maudit soit-il.





PC Édition Standard → 8,29 € au lieu de 20 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 11,99 € au lieu de 30 €, soit 60 % de réduction.

PlayStation

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Les joueurs et les joueuses de, le jeu multijoueur d'horreur de Behaviour Interactive, vont bientôt pouvoir découvrir de nouveaux contenus, par le biais duVia différentes publications sur le compte Twitter/X du jeu,. Remarquons, à ce propos, qu'il est d'ores et déjà possible d'en découvrir son contenu via la version de test public sur la plateforme de Valve, Steam.proposera diverses nouveautés. En effet, grâce à celui-ci, les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'incarner, qui est aussi connue sous le nom de Portia Maye.(contrôlé par l'IA), qui peut aider Portia Maye à traquer les survivants. D'ailleurs, il sera possible de lui donner deux ordres :De plus,. Ce personnage a, d'ailleurs, un lien particulier avec Portia Maye : elles ont toutes les deux été exposées aux Saignées. Précisons que les Saignées sont « des chevauchements entre le royaume de l'Entité et notre monde ».Rendez-vous donc le 28 novembre 2024 pour découvrir. Pour conclure, rappelons que le jeu d'horreur multijoueur de Behaviour Interactive est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :