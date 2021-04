Dead by Daylight annonce l'arrivée de Left 4 Dead

Left 4 Dead legend William “Bill” Overbeck enters The Archives. Unlock his never-before-seen memories and travel back to the day it all began…



Tome VII: FORSAKEN, coming soon. pic.twitter.com/qcKc0kChtg — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) April 28, 2021

Bien que Resident Evil rejoindra Dead by Daylight au mois de juin , voici queCelui-ci est intitulé, mais aucune date de parution n'a été indiquée pour le moment, bien que la mention « à venir » soit présente dans le tweet publié par le studio. Nous aurons très certainement plus de détails dans les jours suivants, même si nous savons déjà que le personnage de, l'un des quatre personnages jouables de, sera de la partie dans Dead by Daylight Les joueurs auront la possibilité de débloquer de nouveaux cosmétiques en effectuant ou découvrant certains éléments du jeu. Selon la description, ils se retrouveront à nouveau « au jour où tout a commencé ».Pour rappel, la sérieest l'une des franchises les plus populaires du genre, et cela faisait des années que les fans demandaient une suite. C'est chose faite avec l'arrivée de Back 4 Blood , prévu pour le mois d'octobre 2021. S'il ne s'agit pas d'une suite à proprement parler, une partie des développeurs ont œuvré sur L4D premier du nom et les amateurs de la licence retrouveront, à coup sûr, les mêmes sensations.