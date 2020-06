DayZ : Tencent devient actionnaire majoritaire de Bohemia Interactive

Le géant chinois Tencent aurait acquis une part importante de Bohemia Interactive, studio notamment en charge du développement de DayZ.

Selon un rapport de The Information , la société chinoise, qui possède déjà des parts importantes dans Epic Games (Fortnite, le moteur Unreal Engine), Riot Games (LoL, TFT et VALORANT) ou encore Supercell (jeux mobiles tels que Clash of Clans ou Clash Royal), aurait investi dans un autre studio :. Ainsi,Selon Daniel Ahmad,, et aurait pour but de concurrencer Minecraft sur le marché chinois (distribué par NetEase en Chine). Même si les styles de jeu sont assez opposés (entre Arma et Minecraft), notamment en termes de graphismes,, laissant le champ libre à NetEase.Ainsi, si l'opération se confirme,, et leur redonner une seconde jeunesse, principalement pour DayZ, même si son arrivée dans le Xbox Game Pass semble avoir séduit de nouveaux joueurs