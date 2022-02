DayZ partage ses plans pour 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les mises à jour continueront en 2022 sur DayZ, fort heureusement. En parallèle de la première mise à jour de l'année, la 1.16 , Bohemia Interactive a expliqué sa vision des choses pour ces prochains mois. Par exemple, la carte. L'environnement de cette carte sera également amélioré, dans le but de rendre le tout un peu plus interactif., comme d'habitude. D'ailleurs, nous devrions avoir au moins cinq mises à jour en 2022, alors que les événements saisonniers seront de retour. Nous en aurons quatre, lesquels seront remplis de contenus inédits, pour apporter un petit vent de fraicheur au jeu de survie. La conduite de véhicule pourrait également être améliorée, grâce à une version plus récente du moteur.Pour le reste, les développeurs souhaitent également se concentrer sur le support manette, afin de le rendre le plus ergonomique possible. Bien évidemment, l'optimisation du jeu et la qualité de vie seront également au centre des mises à jour, Bohemia Interactive ne souhaitant pas que celles et ceux étant dotés d'anciens matériels soient pénalisés.En attendant de savoir ce que nous réserve cette année avec plus de précisions, nous rappelons que DayZ reste disponible sur PC, PS4 et Xbox One.