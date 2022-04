DayZ bat son record de joueurs sur Steam

pour la somme de 30,99 € au lieu de 39,99 €, soit 23 % de réduction.

Depuis son lancement, en décembre 2013, DayZ a connu de nombreuses choses, dont la sortie de son accès anticipé, en décembre 2018, après cinq ans d'évolution. Cependant, les critiques n'ont pas toujours été positives, la faute à une multitude de problèmes et, surtout, une optimisation plus que bancale. Néanmoins, ces derniers mois, la tendance a changé, notamment grâce à plusieurs mises à jour majeures. Ce 24 avril, ce ne sont pas moins de, sur la plateforme de Valve. Cela représente 6 000 utilisateurs de plus que le dernier record, qui s'élevait à 52 696, en janvier de cette année. D'ailleurs, malgré les critiques négatives de certains, le nombre de joueurs est en constante augmentation depuis le confinement, en mars 2020, ce qui suggère bel et bien que l'expérience s'est améliorée. En 2020 toujours, une donnée qui est probablement bien plus importante deux ans plus tard. Rappelons que le jeu de survie est également disponible sur les consoles PlayStation et Xbox, mais aussi dans le Xbox Game Pass. Enfin, les différentes mises à jour permettent de faire revenir les joueurs, mais aussi d'en séduire de nouveaux. DayZ reste donc disponible sur PC, PS4, et Xbox One.