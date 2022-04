DayZ : La MàJ 1.17 est disponible, les détails des ajouts et améliorations

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



. Peu de choses sont à signaler du côté des ajouts majeurs, mais Bohemia Interactive a fait le plein de petites améliorations. Plusieurs paramètres ont, dans ce sens, été ajoutés ou modifiés au niveau de la sensibilité, pour mieux régler les commandes, que ce soit pour celles et ceux utilisant le combat clavier/souris, ou une manette. Nous avons également quelques améliorations du côté du chat vocal (VOIP), avec une refonte de l'interface vocale lors des échanges, et la possibilité de modifier la distance à partir de laquelle la voix peut-être entendue.Côté gameplay, quelques points sont aussi à noter, notamment avec le crafting.(dans une version improvisée), qui peuvent d'ailleurs être rechargés avec des pastilles de charbon de bois. Une ceinture et un support de batterie peuvent également être craftés. Certaines autres fabrications ont été revues, comme le couteau en pierre. Enfin, les ustensiles de cuisine ont une durée de vie, et différentes sources de chaleur peuvent augmenter votre confort thermique (contre les seules cheminées, avant cette mise à jour).Enfin, comme nous vous le disions plus haut,Il a pour but de mettre en avant une fête traditionnelle populaire dans l'Europe du Nord et Centrale, notamment en République tchèque, pays dans lequel est basé Bohemia Interactive.Vous pouvez retrouver tous les détails de la, dès maintenant disponible sur PC, PS4 et Xbox One, sur le site officiel