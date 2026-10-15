DayZ Badlands est enfin disponible avec l'énorme mise à jour 1.30

L'attente est terminée pour les survivants. L'extension DayZ Badlands est officiellement disponible, apportant avec elle Nasdara, la plus vaste carte de l'histoire du jeu. Accompagnée de la mise à jour majeure 1.30, cette sortie bouleverse les règles de survie avec l'arrivée des motos et wipe.

Plus d'un an après l'annonce de sa nouvelle extension, nommée Badlans, qui apporte une nouvelle carte, DayZ accueille enfin ce contenu XXL, en parallèle de la mise à jour 1.30 disponible pour tous les joueurs. Toutes ces nouveautés sont dès maintenant disponibles, sur PC, PlayStation et Xbox.

Nasdara, un désert impitoyable de 267 kilomètres carrés

La pièce maîtresse de cette nouvelle extension se nomme donc Nasdara. Avec ses 267 km², il s'agit du plus grand terrain de jeu jamais conçu par les développeurs de DayZ jusqu'à maintenant. Faisant suite à l'automne de Chernarus, l'été de Livonia et l'hiver de Sakhal, cette nouvelle région explore une thématique estivale aride. Les joueurs devront explorer des montagnes escarpées, de vastes plaines désertiques, des champs pétrolifères abandonnés et des bases militaires en ruine.







Cependant, l'environnement lui-même est votre pire ennemi. Le soleil de plomb et les violentes tempêtes de sable introduisent de nouvelles menaces médicales, à savoir le coup de chaleur et la silicose. L'eau devient une ressource rarissime, indispensable non seulement pour l'hydratation, mais aussi pour se rafraîchir ou se rincer les yeux après une tempête. La faune locale s'adapte également à ce biome hostile, avec l'apparition de mouflons, de varans du désert et de chiens sauvages territoriaux.

La mise à jour 1.30 réinvente le gameplay

Mais ce n'est pas tout puisque le lancement de Badlands s'accompagne du déploiement de la mise à jour 1.30 sur toutes les plateformes. Attention, cette nouvelle version impose une remise à zéro complète de tous les serveurs. Tous les joueurs repartent donc sur un pied d'égalité.

La grande nouveauté de ce patch est sans conteste l'introduction des motos. Deux modèles font leur apparition, à savoir le cyclomoteur et l'enduro. Les développeurs ont intégré une physique inédite pour les deux-roues, incluant la gestion de l'inclinaison et des animations de chute réalistes. Ces véhicules seront particulièrement utiles pour exploiter une autre nouveauté, la recherche de bunkers urbains via des codes Morse captés par votre radio personnelle.

L'interface utilisateur a également subi une refonte subtile mais nécessaire. Plus de 150 icônes d'inventaire ont été retravaillées pour offrir une meilleure cohérence visuelle.

Des infectés plus intelligents et un avenir sur Switch 2

Les combats contre les infectés gagnent en profondeur grâce à une refonte du système d'animation. Les zombies adaptent désormais leurs attaques en fonction de votre position et de votre posture. Que vous soyez accroupi, allongé ou sur un terrain en pente, les coups portés cibleront précisément votre tête. Une nouvelle attaque lourde en pleine course vient également pimenter les affrontements.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

L'arsenal est également concerné, puisque plusieurs armes arrivent comme le Lee-Enfield et les fusils SCR. Les joueurs de la première heure seront ravis de retrouver d'anciennes variantes de couleurs d'armes datant de l'alpha, profitant aujourd'hui de textures modernisées.

À lire également DayZ 2 se concrétise, à moins que cela ne soit qu'une blague de Bohemia Interactive

Enfin, les développeurs voient loin. En plus de promettre un suivi continu et des événements saisonniers, l'équipe a confirmé que l'extension DayZ Badlands sera portée sur la Nintendo Switch 2 au cours du premier trimestre 2027. L'extension est actuellement proposée avec une petite réduction de lancement sur PC, PlayStation et Xbox, à savoir 22,49 €, jusqu'au 29 octobre.