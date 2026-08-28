DayZ Badlands dévoile sa date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 août 2026 à 10h47
L'extension très attendue DayZ Badlands se dévoile enfin avec une date de sortie. Bohemia Interactive promet une expérience de survie impitoyable sous le soleil brûlant de la nouvelle carte Nasdara, où la soif et les autres joueurs seront vos pires ennemis.
DayZ Badlands dévoile sa date de sortie

Bohemia Interactive vient de publier une toute nouvelle bande-annonce pour Badlands, la prochaine extension majeure de DayZ. Au-delà des images inédites qui illustrent les nouvelles mécaniques de jeu, la grande nouvelle reste la confirmation officielle de la date de sortie, plus d'un an après avoir été annoncée. Préparez minutieusement vos réserves d'eau, car le lancement est programmé pour le 15 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series. Cette extension promet de bouleverser les habitudes des joueurs avec un environnement radicalement différent et des défis de survie totalement inédits dans l'histoire de la franchise.

L'enfer du désert de Nasdara

Le changement de décor est drastique pour la communauté. Fini les forêts denses et humides, place à l'aridité impitoyable de la nouvelle carte nommée Nasdara. Ce vaste environnement désertique introduit des mécaniques de survie poussées qui mettront les joueurs à rude épreuve dès les premières minutes. Le soleil de plomb devient un ennemi mortel, introduisant un risque constant et rapide de déshydratation sévère. L'eau se transforme ainsi en une ressource extrêmement rare, convoitée et précieuse.

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Pour espérer survivre à cette fournaise, il faudra rapidement adapter son équipement et dénicher des vêtements régionaux spécifiques offrant une faible isolation thermique, sous peine de succomber à la chaleur suffocante avant même de croiser le moindre adversaire.

Des communications radio vitales et mystérieuses

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La menace ne vient évidemment pas seulement de l'environnement hostile. Les autres survivants restent un danger omniprésent et mortel, particulièrement autour des rares zones abritant du butin de grande valeur. Pour naviguer stratégiquement dans ce chaos ambiant, la radio personnelle bénéficie d'améliorations. Elle ne sert plus uniquement aux communications basiques à longue distance avec ses alliés, mais devient un véritable outil de chasse au trésor. Les joueurs pourront intercepter des transmissions mystérieuses qui, une fois correctement décodées, révèleront les coordonnées précises de lieux secrets regorgeant d'équipements rares et d'armes puissantes.

Le décryptage de ces messages radio nécessitera des outils spécifiques comme des clés de chiffrement locales, rendant la quête du butin encore plus exigeante et gratifiante.

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Un système de reconstruction pour fortifier ses bases

La bande-annonce met également en lumière une fonctionnalité extrêmement attendue par toute la communauté : les nouvelles options de reconstruction et d'artisanat. Dans l'univers impitoyable et aride de Nasdara, les abris sûrs sont quasiment inexistants. Les survivants auront désormais la possibilité de trouver des structures délabrées ou abandonnées et de les fortifier solidement en utilisant des matériaux récoltés lors de leurs expéditions.

Ce système de construction innovant, dont les tout premiers détails avaient été esquissés en juillet dernier, offrira une dimension stratégique supplémentaire indispensable pour se protéger des éléments climatiques extrêmes et repousser les assauts des factions ennemies.

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Rendez-vous donc le 15 octobre pour découvrir le nouveau DLC de DayZ, nommé Badlands, qui permettra aux joueurs d'explorer une nouvelle carte.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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