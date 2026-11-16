Dave the Diver et Core Keeper annoncent un crossover riche en contenu

Mintrocket et Pugstorm ont indiqué que Dave the Diver et Core Keeper vont collaborer pour apporter de nouveaux contenus dans chaque jeu.

Les joueurs de Dave the Diver et/ou de Core Keeper vont bientôt avoir une excellente raison de lancer l'un ou les deux jeux sur leur plateforme. Dans très peu de temps, Dave the Diver et Core Keeper vont proposer une collaboration, qui donne naissance à des ajouts dans les deux titres.

Core Keeper s'invite dans Dave the Diver

Dès le 30 novembre 2026, les joueurs et les joueuses étant sur Dave the Diver vont pouvoir profiter de nouveaux contenus en lien avec Core Keeper, et ce, dans le cadre de ce nouveau crossover. Dès lors, la communauté sera invitée à se rendre dans la ferme d'Otto et de Sammy, où Dave a planté une touffe de mousse issue des profondeurs souterraines. Se répandant à travers les champs, cette mousse fait apparaître des Cavelings.

Les joueurs et les joueuses auront ainsi accès à un nouveau mini-jeu de combat inspiré de Core Keeper. En réussissant cette mission, la communauté aura le droit à diverses récompenses spéciales, dont le « Spicy Lure Charm » qui booste les prises dans les casiers à crabes, mais aussi des figurines à placer dans le bar à sushis.

Dave the Diver débarque dans Core Keeper

Ce crossover avec Dave the Diver introduira un nouveau marchand sur Core Keeper : Cora, le 30 novembre prochain. Cela permettra aux joueurs et aux joueuses d'adopter Momo et Mini Dave en tant qu'animaux de compagnie. Pugstorm a également précisé que cette collaboration apportera de nouveaux éléments décoratifs, qui sont inspirés du bar à sushis et du Blue Hole de Dave the Diver, tandis qu'une nouvelle arme, soit le fusil à harpon, se rendra dès lors disponible. Sans oublier, du thé vert, le requin de récif pouvant être pêché ou encore l'armure emblématique de Bancho et des effets sonores originaux.

















Soulignons, avant de conclure, que ce crossover arrivera d'abord sur la version Steam de Dave the Diver, puis sur consoles. À l'inverse, tous les contenus liés à cette collaboration seront disponibles dès le 30 novembre 2026 sur Core Keeper, et ce, sur toutes les plateformes de jeu (il suffit de télécharger et installer la mise à jour).