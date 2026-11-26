Deux DLC spécifiques de Dave the Diver ne pourront plus être achetés dans quelques semaines, d'après les dernières informations connues.

Depuis son lancement, Dave the Diver a eu le droit à différents contenus additionnels, tandis que les développeurs en ont prévu un autre avec le dernier titre d'Unknown Worlds Entertainment. Cependant, deux DLC de Dave the Diver ne seront bientôt plus disponibles à l'achat.

Deux DLC de Dave the Diver vont bientôt disparaître

En effet, comme spécifié sur les différentes pages dédiées auxdits packs sur les stores, deux DLC de Dave the Diver ne pourront plus être achetés à compter du 31 décembre 2026, certainement en raison de droits. Pour être plus précis, les contenus additionnels concernés sont les suivants : Ichiban's Holiday Content Pack, qui est payant, et Godzilla Content Pack, qui est gratuit. Dès lors, et comme vous l'aurez compris, à partir du 1er janvier 2027, ces DLC de Dave the Diver ne seront plus en vente.

Le contenu des DLC toujours disponible en cas d'achat

Cependant, il convient de remarquer que les joueurs et les joueuses ayant acheté Ichiban's Holiday Content Pack et Godzilla Content Pack de Dave the Diver auront toujours accès à leur contenu, après cette date. Nous pouvons notamment lire les mots suivants sur les stores (PS Store et Steam, par exemple) : « Une fois acheté, le contenu restera disponible même après la fin de la période d'achat ». Si vous n'avez pas encore craqué pour ces DLC mais qu'ils vous intéressent, il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour vous les procurer.

Rappelons, en guise de conclusion, que Dave the Diver est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.