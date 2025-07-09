PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de juillet 2025

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de juillet 2025.

Jeux PS Plus Extra et PS Plus Premium de juillet 2025

Cyberpunk: 2077

Version(s) → PS4 et PS5 Date d'arrivée → 9 juillet 2025

Abiotic Factor

Version(s) → PS5 Date d'arrivée → 22 juillet 2025

Banishers: Ghosts of New Eden

Version(s) → PS5

Bluey: The Videogame

Version(s) → PS4 et PS5

Planet Zoo

Version(s) → PS5

Risk of Rain 2 Version(s) → PS4 et PS5

Tropico 6 Version(s) → PS4 et PS5

New World: Aeternum Version(s) → PS5







Twisted Metal 3

Version(s) → PS4 et PS5

Twisted Metal 4

Version(s) → PS4 et PS5



Les abonnements PlayStation Plus

Pour rappel, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule(autrement dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses qui évoluent sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnementouont, par exemple, accès à un catalogue de jeux se renouvelant chaque mois.D'ailleurs, sachez queAu cours du mois de, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif auou auvont pouvoir découvrir de nouveaux titres PS4 et PS5. Mais, sans plus tarder,(hormis certains) :Comme toujours, au mois deEn souscrivant à l'abonnement, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnementest, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages duCelles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et le catalogue des jeux dits « classiques ».