Les amoureux de Cyberpunk 2077 et de jeu de cartes vont être ravis de cette annonce

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 décembre 2025 à 14h47
CD Projekt RED a, récemment, annoncé qu'un jeu de cartes Cyberpunk est prévu.
Les amoureux de Cyberpunk 2077 et de jeu de cartes vont être ravis de cette annonce
Depuis de nombreuses années maintenant, les licences vidéoludiques profitent d'univers étendus, s'invitant même sur nos tables, que ce soit via des jeux de société ou encore des jeux de cartes (The Witcher, LoL, etc.). D'ailleurs, le studio de développement polonais CD Projekt RED a indiqué, il y a très peu de temps, que Cyberpunk 2077 va profiter d'un jeu de cartes/TCG.

L'univers Cyberpunk va avoir le droit à un jeu de cartes

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, qui est accompagnée d'une courte vidéo, CD Projekt RED a annoncé le jeu de cartes/TCG Cyberpunk. Celui-ci mettra à l'honneur le jeu vidéo, Cyberpunk 2077, mais aussi la fameuse série à succès, Edgerunners. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des cartes représentant des personnages issus de ces deux productions.
Dans Cyberpunk Trading Card Game, vous constituerez l'équipe ultime d'edgerunners avec des personnages issus de toute la franchise, et les opposerez à votre adversaire dans une lutte pour devenir une légende de Night City. Avec ses superbes illustrations personnalisées, Cyberpunk TCG est conçu pour les joueurs de cartes à collectionner, les collectionneurs passionnés et les fans de la franchise Cyberpunk.
Pour autant, il va falloir patienter un certain temps avant de pouvoir jouer des parties de Cyberpunk TCG.

Une campagne de financement prévue pour Cyberpunk TCG

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Selon les informations partagées par CD Projekt RED, Cyberpunk TCG, qui est créé par WeirdCo, profitera avant tout d'une campagne Kickstarter, qui devrait être lancée au cours de l'année 2026. Nul doute que celle-ci trouvera de nombreux contributeurs. Cependant, cela signifie également que Cyberpunk TCG ne pourrait arriver qu'en 2027 dans nos boutiques locales.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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Mmh (invité) Le 10/12/2025 à 18:14

À voir les mécaniques, etc, mais ça peut être très sympa

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pigeon (invité) Le 10/12/2025 à 16:35

et c'est ki ki va acheter des cartes c'est moi et c'est ki ki va jamais y jouer c'est toujours moi