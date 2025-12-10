Les amoureux de Cyberpunk 2077 et de jeu de cartes vont être ravis de cette annonce

Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en septembre 2026
Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de septembre 2026.
Dans Cyberpunk Trading Card Game, vous constituerez l'équipe ultime d'edgerunners avec des personnages issus de toute la franchise, et les opposerez à votre adversaire dans une lutte pour devenir une légende de Night City. Avec ses superbes illustrations personnalisées, Cyberpunk TCG est conçu pour les joueurs de cartes à collectionner, les collectionneurs passionnés et les fans de la franchise Cyberpunk.Pour autant, il va falloir patienter un certain temps avant de pouvoir jouer des parties de Cyberpunk TCG.
Better play your cards right, chooms!— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 9, 2025
We're thrilled to officially announce Cyberpunk Trading Card Game! 🔥
Featuring characters from Cyberpunk 2077 and Edgerunners, this physical-only TCG is being crafted together with our friends at @WeirdCo_Games.
Interested? Preem! Sign up… pic.twitter.com/imZoyVNYU8
commentaires (2)
À voir les mécaniques, etc, mais ça peut être très sympa
et c'est ki ki va acheter des cartes c'est moi et c'est ki ki va jamais y jouer c'est toujours moi