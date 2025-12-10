Les amoureux de Cyberpunk 2077 et de jeu de cartes vont être ravis de cette annonce

CD Projekt RED a, récemment, annoncé qu'un jeu de cartes Cyberpunk est prévu.

L'univers Cyberpunk va avoir le droit à un jeu de cartes

Dans Cyberpunk Trading Card Game, vous constituerez l'équipe ultime d'edgerunners avec des personnages issus de toute la franchise, et les opposerez à votre adversaire dans une lutte pour devenir une légende de Night City. Avec ses superbes illustrations personnalisées, Cyberpunk TCG est conçu pour les joueurs de cartes à collectionner, les collectionneurs passionnés et les fans de la franchise Cyberpunk.

Better play your cards right, chooms!



We're thrilled to officially announce Cyberpunk Trading Card Game! 🔥



Featuring characters from Cyberpunk 2077 and Edgerunners, this physical-only TCG is being crafted together with our friends at @WeirdCo_Games.



Interested? Preem! Sign up… pic.twitter.com/imZoyVNYU8 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 9, 2025

Une campagne de financement prévue pour Cyberpunk TCG

Depuis de nombreuses années maintenant, les licences vidéoludiques profitent d'univers étendus, s'invitant même sur nos tables, que ce soit via des jeux de société ou encore des jeux de cartes (The Witcher, LoL, etc.). D'ailleurs, le studio de développement polonaisEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, qui est accompagnée d'une courte vidéo,. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des cartes représentant des personnages issus de ces deux productions.Pour autant, il va falloir patienter un certain temps avant de pouvoir jouer des parties de Cyberpunk TCG.Selon les informations partagées par CD Projekt RED,. Nul doute que celle-ci trouvera de nombreux contributeurs. Cependant, cela signifie également que Cyberpunk TCG ne pourrait arriver qu'en 2027 dans nos boutiques locales.