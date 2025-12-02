Le multijoueur de Cyberpunk 2077 franchit une étape spectaculaire

Alors que CD Projekt Red a définitivement enterré le mode multijoueur officiel de Cyberpunk 2077 pour sauver le jeu de base, une équipe de passionnés refuse de laisser mourir ce rêve. Leur projet, CyberMP, vient de franchir un cap décisif qui pourrait tout changer pour l'avenir de Night City.
C'est une histoire de rédemption que l'on n'attendait plus. Souvenez-vous, avant le lancement tumultueux de Cyberpunk 2077
, CD Projekt Red promettait une composante multijoueur ambitieuse
, un mode autonome qui devait suivre la sortie du jeu principal, à la manière d'un Grand Theft Auto Online. Malheureusement, l'état technique catastrophique du jeu à sa sortie en décembre 2020 a forcé le studio polonais à revoir ses priorités.
Pour sauver le navire et restaurer sa réputation, toutes les ressources ont été basculées sur la correction des bugs et l'amélioration de l'expérience solo, sacrifiant au passage le multijoueur tant espéré
. Mais là où le studio a dû renoncer, une communauté de moddeurs acharnés a décidé de prendre le relais avec le projet CyberMP.
Une réussite technique inespérée
Le projet CyberMP
, en développement depuis plus d'un an, vise à intégrer ce que les développeurs officiels n'ont pas pu livrer, une expérience connectée dans les rues de Night City. Récemment, l'équipe derrière ce mod a partagé des nouvelles extrêmement encourageantes sur leur serveur Discord officiel
. Ils viennent de conclure leur sixième bêta fermée, et les résultats sont, selon leurs propres termes, au-delà de toutes les espérances.
Cette phase de test était cruciale. Elle se concentrait sur des aspects techniques complexes comme la synchronisation des véhicules et des joueurs, l'implémentation d'une nouvelle interface (overlay), ainsi que l'introduction de modes de jeu PvP et de courses. La stabilité globale de la plateforme était le point d'orgue de cet essai, et le bilan est sans appel. Les créateurs du mod ont déclaré avec enthousiasme :
Les résultats ont dépassé toutes les attentes. Ce test peut être légitimement qualifié de l'un des plus réussis de l'histoire du projet ! Au cours de ces quelques jours, seule une poignée de plantages du client de jeu a été enregistrée, dont certains n'étaient même pas directement liés au client CyberMP.
Vers un GTA Online futuriste ?
La prouesse est d'autant plus remarquable que le moteur de Cyberpunk 2077 n'a pas été conçu pour gérer nativement ce type d'interactions en réseau à grande échelle
. Les développeurs précisent que tous les bugs de gameplay découverts durant cette session ont soit déjà été corrigés, soit sont en cours de résolution. Ils estiment atteindre « un nouveau niveau
» et se préparent désormais à des changements encore plus vastes.
L'attrait pour un tel mode est immense. Compte tenu du succès phénoménal de GTA Online
et de l'amour grandissant que les joueurs portent à l'univers de Cyberpunk 2077 après les multiples correctifs et l'extension Phantom Liberty, le potentiel est explosif
. Pouvoir arpenter Night City avec ses amis, organiser des courses illégales ou s'affronter dans les badlands est un fantasme que beaucoup pensaient perdu.
Encore un peu de patience
Si l'excitation est palpable, il faut garder la tête froide. Aucune date de sortie publique n'a encore été annoncée
. Le projet reste un travail amateur, bien que d'une qualité professionnelle apparente. L'équipe prévient qu'il y a « beaucoup de choses excitantes à venir
», suggérant que le chemin est encore long avant une version stable accessible à tous.
Néanmoins, voir la communauté réussir là où un studio AAA a dû jeter l'éponge force le respect et prouve, une fois de plus, que Night City n'a pas fini de nous surprendre.
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