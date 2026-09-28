Le secret derrière le boss le plus complexe de Cyberpunk 2077

CD Projekt RED a récemment dévoilé les coulisses de la création de la Chimère, le boss emblématique de l'extension Phantom Liberty. Il aura fallu deux années entières de développement acharné pour donner vie à ce qui est considéré comme l'un des modèles virtuels les plus coûteux jamais créés.

L'une des séquences les plus marquantes du DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty; reste sans conteste l'affrontement contre la Chimère. Dans les entrailles d'une installation de la faction Barghest, V et la présidente Myers doivent survivre face à un gigantesque char araignée, fortement inspiré de l'univers de Ghost in the Shell. Cette bataille forme le point culminant de l'acte d'ouverture de l'extension. Récemment, les équipes de CD Projekt RED ont révélé les efforts colossaux nécessaires pour atteindre le niveau d'exigence souhaité pour cette séquence précise.

Un développement étalé sur deux années

Lors du podcast officiel du studio baptisé AnsweRED, le réalisateur du jeu Gabe Amatangelo et le directeur créatif Igor Sarzyński sont revenus sur les nombreux défis de production rencontrés durant la création de Cyberpunk 2077. La Chimère a naturellement été citée comme un cas d'école.

Parfois, nous créons du contenu qui se trouve à la croisée de différentes disciplines, et la Chimère en est un parfait exemple. C'était un mélange de gameplay, de narration, de direction artistique et de construction de l'univers.

Gabe Amatangelo a expliqué que l'objectif principal était de terrifier les joueurs avec l'arsenal de la machine. Pour que la séquence fonctionne, il fallait équilibrer un nombre incalculable d'éléments mobiles. L'équipe a dû ajuster constamment le curseur entre la jouabilité, l'histoire et l'aspect visuel.

Parfois, c'était trop axé sur le gameplay, d'autres fois trop sur la narration ou la direction artistique. Il s'agissait de trouver le juste équilibre et je crois que nous nous y sommes tous les trois plongés en nous disant qu'il fallait procéder étape par étape.

L'un des modèles virtuels les plus chers de l'histoire

Paweł Mielniczuk, directeur artistique de Phantom Liberty, a confirmé que la création de ce combat de boss a été un processus de très longue haleine.

Je pense que lors de nos itérations, il nous a fallu deux ans pour que ce combat de boss fonctionne correctement.

Le char a subi pas moins de quatre refontes complètes, impliquant des changements drastiques d'équipement et d'armement. De son côté, Igor Sarzyński a même affirmé que la construction de la Chimère représente l'un des atouts artistiques les plus chers jamais réalisés dans l'industrie vidéoludique.

Un équilibrage qui rappelle The Witcher 3

Détruire cette machine pièce par pièce s'est avéré être l'une des parties les plus éreintantes de Phantom Liberty. Ce pic de difficulté inattendu n'est pas sans rappeler le combat particulièrement punitif contre le Prince Crapaud dans l'extension Hearts of Stone de The Witcher 3.

Malgré cette difficulté, l'affrontement contre la Chimère reste un moment mémorable d'une extension saluée par la critique. Les joueurs attendent désormais de voir comment le studio polonais appliquera toutes ces leçons acquises sur Cyberpunk pour la suite de ses projets, que ce soit The Witcher 4, ou Cyberpunk 2.