Keanu Reeves veut absolument revenir dans Cyberpunk 2

Interrogé sur son rôle dans Cyberpunk 2077, Keanu Reeves a affirmé qu'il serait prêt à reprendre le rôle de Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2, actuellement en pré-production chez CD Projekt Red.
Icône du premier Cyberpunk 2077
, Johnny Silverhand pourrait-il faire son retour dans la suite en préparation ? Pour l'acteur de Matrix et John Wick, la réponse est claire, il adorerait retrouver le personnage
. Une déclaration qui relance les spéculations sur l'avenir de la licence et sur les choix narratifs du prochain jeu de CD Projekt Red.
Keanu Reeves veut rejouer Silverhand
Dans une interview à IGN
, Keanu Reeves n'a pas caché son enthousiasme quant à refaire partie de l'équipe pour le prochain Cyberpunk
. Lui qui avait enflammé la toile en 2019 à l'occasion d'une intervention sur scène, semble aimer l'univers et son personnage.
J'adorerais rejouer Johnny Silverhand. Absolument.
Dans Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand apparaît sous forme d'un construct numérique, longtemps après la mort de son corps physique. Son destin dépend du choix des joueurs à la fin du jeu, ce qui laisse une porte entrouverte pour son retour, même si rien n'est garanti.
Un retour incertain mais possible
Le retour de Johnny Silverhand dépendra surtout de la direction scénaristique choisie
. Keanu Reeves, lui, ne cache pas son attachement au rôle, qui lui a permis de marquer durablement l'univers vidéoludique aux côtés de V. Avec un développement encore à ses débuts, il faudra sans doute attendre plusieurs années pour en savoir plus sur la place de Johnny Silverhand dans cette nouvelle histoire.
Rappelons que le projet, provisoirement intitulé Cyberpunk 2, est entré en pré-production début 2025
. Au 31 juillet, 116 développeurs y travaillaient déjà, même si la majorité des équipes de CD Projekt Red reste concentrée sur The Witcher 4
. Très peu d'informations ont filtré sur la suite, si ce n'est qu'elle sera conçue comme une « histoire résolument américaine
» et dans une version de « Chicago qui a mal tourné
», selon le producteur Dan Hernberg. Le développement est mené par une nouvelle antenne du studio basée à Boston.
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