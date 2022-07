GOG : Un pack de goodies sur The Witcher et Cyberpunk 2077 offert

PC Édition standard → 16,39 € au lieu de 59,99 €, soit 73 % de réduction.

Le studio à l'origine de la licenceet decélèbre ses 20 d'existence, en cette année 2022. Pour l'occasion, CD Projekt RED a décidé d'offrir, lié à ces deux titres, qui est disponible gratuitement sur la plateforme GOG.com.Ainsi, les joueurs et les joueuses possédant un compte sur GOG peuvent, actuellement, récupérer « la collection de goodies du 20e anniversaire », regroupant. Le premier, concernant The Witcher, contient : « des illustrations, des livres, des bandes originales, des vidéos "making of", le concert du Video Game Show, des fonds d'écran, et bien plus ». Quant au pack de goodies sur Cyberpunk 2077, nous pouvons retrouver les éléments suivants : « des concept-arts uniques, des postes publicitaires [...] des posters imprimables, des fonds d'écran numériques, des graffitis de gangs et les illustrations steelbook ».Afin de récupérer ces deux bundles, il suffit de se rendre sur la page dédiée depuis le site officiel GOG ou le launcher. Notez qu'il vous faudra vous connecter à votre compte, avant de pouvoir « ajouter au panier » cet ensemble gratuit de goodies et de valider la commande.Pour rappel, The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. La version next-gen du titre doit arriver à la fin de l'année 2022, selon les dernières informations partagées . Cyberpunk 2077 est, quant à lui, à retrouver sur PC, consoles PlayStation et Xbox. Si vous désirez vous plonger dans cette aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions :