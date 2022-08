Cyberpunk: Edgerunners : Un nouveau trailer partagé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis plusieurs années, de nombreuses licences vidéoludiques sont adaptées sur nos écrans. Quelques exemples peuvent être cités, notamment : l'adaptation The Last of Us à venir, Arcane ou encore le film Uncharted et la série Netflix The Witcher. Or, un autre jeu, développé par CD Projekt RED, va avoir le droit à sa série.En effet, comme vous le savez probablement déjà,va être adapté en série. Celle-ci porte le nom suivant : « Cyberpunk: Edgerunners ». Composée de 10 épisodes au total, cette série raconte l'histoire d'un jeune homme, essayant tant bien que mal de survivre, dans la ville de Night City. Pour cela, il devra devenir un Edgerunner, c'est-à-dire un cyberpunk.Dernièrement, nous avons eu le droit à plusieurs trailers, dont un opening , présentant Cyberpunk: Edgerunners. Or, CD Projekt RED et le Studio Trigger ont, récemment, partagé une nouvelle vidéo présentant un peu plus la série, les personnages, l'histoire narrée ainsi que le contexte dans lequel se dérouleront les événements.Pour rappel, Cyberpunk: Edgerunners doit arriver au mois de septembre sur Netflix. Pour le moment, aucune date de sortie officielle n'a été partagée. Évidemment, dès que de nouveaux détails seront disponibles, à ce sujet, nous vous tiendrons informés.