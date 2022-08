Cyberpunk: Edgerunners : Sa date de sortie sur Netflix révélée

Date de sortie de Cyberpunk: Edgerunners sur Netflix

Is it safe for work? No.

Can you miss it? Also no.



ETA: September 13th on @netflix. Get. Ready. pic.twitter.com/uJ4dP9Hm6I — Cyberpunk: Edgerunners (@edgerunners) August 30, 2022

Cyberpunk: Edgerunners, c'est quoi ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu développé par CD Projekt RED (connu pour),, va avoir le droit à une adaptation en animé. Celle-ci se nomme. D'ailleurs, jusqu'à présent, le studio Trigger, en charge de la série, n'avait partagé qu'une fenêtre de sortie. Or, nous connaissons désormaissur la plateforme Netflix.Ainsi, c'est dès(probablement à partir de 9h01) que nous aurons l'opportunité de découvrir les aventures d'un jeune homme, devenant un Edgerunner (cyberpunk), afin de survivre dans la ville de Night City.Comme vous vous en doutez certainement, il convient, bien évidemment, de posséder un abonnement actif à Netflix pour pouvoir profiter des séries, documentaires et films proposés sur la plateforme, et afin également de découvrirLa description officielle, disponible sur la page de la série Cyberpunk: Edgerunners , sur Netflix, est la suivante : « Dans une société dystopique rongée par la corruption et les implants cybernétiques, un jeune de la rue talentueux et impulsif aspire à devenir un mercenaire hors-la-loi ». D'après les dernières informations connues, Cyberpunk: Edgerunners sera composé de 10 épisodes au total.Depuis sa première annonce officielle, plusieurs trailers ont été partagés par le studio Trigger et CD Projekt RED. Récemment, soit le mardi 30 août, nous avons eu le droit à une toute nouvelle vidéo, bourrée d'action, présentant davantage l'univers deRendez-vous donc le 13 septembre prochain pour découvrir