Cyberpunk 2077 voit de nouveaux joueurs (re)venir grâce à la série Netflix

Ces dernières années, de nombreuses adaptations de jeux vidéo ont été annoncées pour arriver en tant que film ou série. Plusieurs jeux d'Ubisoft, les Resident Evil (l'une des premières licences d'ailleurs), Cuphead ou, plus récemment,en font partie. Et comme le prouvent les derniers chiffres sur Steam,En effet, le week-end suivant son lancement sur Netflix,Entre le précédent week-end, avant la sortie, et le week-end dernier,, pour passer de 20 000 à 85 555, ce qui est tout simplement la meilleure performance de l'année pour le RPG de CD Projekt RED. Mieux encore, à aucun moment entre janvier 2021 (pic à 225 670) et ce week-end du 17-18 septembre, les chiffres n'avaient été aussi bons.. Il faut dire qu'en près de deux ans, Cyberpunk 2077 s'est tout de même bien amélioré, sur toutes les plateformes. Les joueurs pourront d'ailleurs accueillir un DLC de contenu l'année prochaine, nommé Phantom Liberty . Ce serait la seule et unique extension de Cyberpunk 2077, selon les développeurs.En attendant, rappelons que Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, PlayStation et Xbox. La série, quant à elle, peut être visionnée sur Netflix.