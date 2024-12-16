Cyberpunk 2077 : Un projet de film live-action avec Keanu Reeves en préparation ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 décembre 2024 à 17h47
Si un projet live sur l'univers de Cyberpunk 2077 est bien en préparation, il pourrait bien inclure deux acteurs déjà présents dans le jeu.
Cyberpunk 2077 : Un projet de film live-action avec Keanu Reeves en préparation ?
Lors des analyses des résultats du 3e trimestre 2024, les équipes de CD Projekt RED ont évoqué plusieurs sujets liés à leurs différentes licences, notamment Cyberpunk 2077. Si les développeurs travaillent actuellement sur la suite du premier opus, les cadres souhaitent également étendre cet univers au-delà du jeu vidéo. La série animée Cyberpunk: Edgerunners avait été un franc succès, et aujourd'hui, transposer cet univers en version live est envisagé

Actuellement, le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements. La phase de conception vient à peine de débuter, et elle ne garantit en rien qu'une série live ou un film verra le jour. Néanmoins, l'acteur Idris Elba, dont le personnage est visible dans le DLC Phantom Liberty, s'est exprimé à ce sujet.
 

Idris Elba désireux de travailler avec Keanu Reeves sur un film Cyberpunk 2077

Dans une récente interview accordée au magazine ScreenRant, les journalistes ont demandé à Idris Elba s'il souhaiterait participer à un tel projet. L'acteur, plus qu'emballé par l'idée, a déclaré que « si un film peut être reproduit en prises de vue réelles, ce pourrait être [Cyberpunk 2077], et je pense que le personnage [de Reeves] et le mien feraient “Whoa” ensemble. Alors donnons vie à ce projet. »

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Pour rappel, dans Cyberpunk 2077 et son DLC, Keanu Reeves incarne l'emblématique Johnny Silverhand tandis qu'Idris Elba campe le rôle de Solomon Reed. Même si cette réponse a de quoi combler les cinéphiles ayant joué au titre de CD Projekt RED, réunir les deux personnages dans une même histoire semble difficile à mettre en place. En effet, les histoires de leurs deux personnages ne se croisent pas. Mais un tour de passe-passe scénaristique impliquant le fantôme de Johnny pourrait permettre aux deux acteurs de jouer ensemble.

Cependant, cette idée est actuellement de l'ordre du fantasme. En effet, la manière dont Idris Elba répond à la question laisse sous-entendre qu'il n'a pas encore été contacté par les équipes de développement. Toutefois, la phase d'écriture du film ou du projet de série n'a pas encore débuté. L'espoir est donc encore permis pour voir ces deux légendes dans une version live de Cyberpunk 2077. Affaire à suivre…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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