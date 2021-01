Cyberpunk 2077 : Un mod permet de voler à travers Night City

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques semaines, plusieurs mods voient peu à peu le jour pour, le dernier en date permettant de jouer avec une vue à la troisième personne Cette fois-ci, il s'agit d'apportant un peu plus de fun àpuisque celui-ci vouscomme si vous étiez dans la peau de Superman. Intituléet disponible en téléchargement juste ici , il estpuisqu'il ne vous faudra utiliser que quelques touches : les directionnelles, celles pour votre altitude et celles pour votre vitesse.Cependant, même si ce mod permet d'oublier les trottoirs encombrés des rues de Night City,et « brutal ». Néanmoins, vous avez la possibilité de changer la vitesse et de la mettre au plus bas si vous le désirez. Grâce à Freefly Mod, vous aurez un nouveau regard sur. Une chose est sûre, il ne faudra pas beaucoup de temps avant de voir arriver un nouveau mod pour ce titre, tant les possibilités sont nombreuses et la communauté réactive.Pour rappel, Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.