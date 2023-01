Cyberpunk 2077 : Un développeur revient sur les critiques concernant la linéarité de l'histoire

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis la sortie de, de nombreux joueurs et joueuses se sont plaints de son histoire, qu'ils jugent assez linéaire. Récemment,En effet, comme reporté par les journalistes de PCGamesN, au cours d' un stream sur Twitch , Paweł Sasko, le directeur de quêtes de Cyberpunk 2077, a indiqué que: « Plusieurs choses entrent en jeu. Tout d'abord, les joueurs s'attendaient à plus, ils s'attendaient à plus en raison de la manière dont The Witcher 3 est construit, et je pense que Cyberpunk a énormément de non-linéarité, mais que les attentes étaient hautes ». Le développeur explique également que les plus « petits » embranchements proposés dans le jeu n'étaient pas « suffisamment satisfaisants ».En outre, Paweł Sasko a ajouté : « [...] Je pense que cela aurait pu être mieux. Nous savons comment faire mieux et j'en attends plus de notre part [...] ». D'ailleurs, ces améliorations pourraient très bien transparaître dans le DLC narratif à venir de Cyberpunk 2077, soit « Phantom Liberty » qui serait « la plus grande extension post-lancement du studio à ce jour - en termes de budget ». Néanmoins, pour en avoir le cœur net, il faut attendre l'arrivée de ce contenu additionnel, qui ne possède, pour le moment, pas de date de sortie.Rappelons, pour conclure, que Cyberpunk 2077 est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC (sur Steam et l'Epic Games Store).