Cyberpunk 2077 : Un comic book offert pour l'achat du titre sur GOG

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, et PC,, avant le jour de sa sortie si vous ne l'avez toujours pas fait. Pour cela,a une offre assez intéressante à vous proposer.Ainsi,, ce dernier vous offrede 50 pages intituléCependant, attention, il n'est disponible qu'en version anglaise. En outre, en plus du jeu et de ce comic book,Pour en savoir plus sur le comic book et son histoire, vous pouvez vous rendre ici