Un comics a été annoncé par CD Projekt RED. En partenariat avec Dark Horse Comics, Cyberpunk 2077: Trauma Team sera disponible dès le mois de septembre.

Together with @DarkHorseComics, we're proud to announce Cyberpunk 2077: Trauma Team, new comic series!

Avec Dark Horse, nous sommes fiers d'annoncer Cyberpunk 2077: Trauma Team, une nouvelle série de comics !

Nadia, une assistante ambulancière pour une entreprise privée connue sous le nom de Trauma Team International, est la seule survivante d'une mission de sauvetage ratée qui s'est transformée en fusillade. Après qu'elle ait accepté de continuer à travailler pour une prochaine mission d'extraction, Nadia et sa nouvelle équipe se retrouvent dans une situation encore plus dangereuse et mortelle.

