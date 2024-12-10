Cyberpunk 2077 : Surprise, la mise à jour 2.2 est là, et va faire plaisir aux joueurs

Cyberpunk Edgerunners 2 se montre dans un nouveau trailer sanglant et riche en action

Après de longs mois de teaser, la deuxième saison de Cyberpunk Edgerunners s'est dévoilée un peu plus en vidéo. Cet aperçu a permis de découvrir les nouveaux héros que nous suivrons dans Night City et de nous rappeler que la violence est bien présente.