Cyberpunk 2077 : Surprise, la mise à jour 2.2 est là, et va faire plaisir aux joueurs

Cyberpunk 2077 connaît un regain de popularité grâce à Edgerunners
De nombreux joueurs ont (re)lancé Cyberpunk 2077 au début du mois de juillet 2026, peu de temps après l'annonce de la saison 2 de la série Edgerunners.
Patch 2.2
Nouvelles fonctionnalitésInitialement réservée aux véhicules Rayfield, la technologie CrystalCoat de la marque a désormais été adoptée par d'autres constructeurs. Vous pouvez désormais l'appliquer sur la carrosserie des véhicules de marque Herrera, Mizutani, Quadra et Villefort. Conseil de pro : utilisez le CrystalCoat pour tromper la police et réduire votre niveau de recherche du NCPD !
Kiroshi présente TWINTONE ! Alors que la technologie CrystalCoat continue de gagner en popularité, TWINTONE fait passer votre carrosserie à la vitesse supérieure. Il vous suffit de scanner une voiture avec vos optiques Kiroshi, de basculer vers l'onglet TWINTONE et de sauvegarder sa palette de couleurs pour seulement quelques eddies. Vous pourrez ensuite la retrouver dans la base de données TWINTONE, accessible depuis le menu CrystalCoat. Vous y trouverez également des palettes de couleurs génériques pour tous les véhicules compatibles CrystalCoat ainsi que des palettes uniques, réservées aux modèles sur lesquels elles ont été scannées. Veuillez noter que la duplication de palettes de couleurs n'est pas autorisée pour les véhicules associés à des quêtes, appartenant au NCPD ou incompatibles avec la technologie CrystalCoat.
Tous les véhicules compatibles CrystalCoat et TWINTONE sont signalés par une icône de bombe de peinture sur Autofixer.
Les dix véhicules les plus en vogue dans les rues de Night City sont désormais disponibles à l'achat sur Autofixer :
À l'issue de l'acte 1, Johnny pourra désormais apparaître sur le siège passager pendant que V est au volant pour faire des commentaires et réagir à ce qu'il voit.
- Mizutani Shion MZ1
- Mizutani Shion Targa MZT
- Thorton Galena GA32t
- Thorton Colby CST40
- Archer Quartz EC-L r275
- Quadra Type-66 640 TS
- Quadra Type-66 680 TS
- Mizutani Hozuki MH2
- Villefort Deleon V410-S Coupe (Phantom Liberty uniquement)
- Mahir Supron FS3-T (Phantom Liberty uniquement)
Mode photoNous avons complètement revisité le mode photo et ajouté de nombreuses fonctionnalités demandées par la communauté :
La technologie SmartFrames™ par Kiroshi vous permet d'exposer les clichés pris dans le mode photo en interagissant avec les cadres installés dans les appartements de V. Parcourez votre collection de photos depuis le nouvel onglet Galerie, situé dans le menu près des options Journal, Éclats et Tarot. La galerie va chercher les captures d'écran au format .png dans le répertoire correspondant de votre PC ou dans la galerie de votre console. Pour plus d'informations sur les SmartFrames™ et la Galerie, consultez cet article d'assistance.
- La caméra drone est désormais une caméra libre, et plus une caméra orbitale centrée sur V.
- Portée de la caméra accrue.
- Toutes les collisions (ON/OFF) - Détermine si la caméra respecte les collisions avec des objets en jeu.
- Verrouiller la caméra (ON/OFF) - Bloque la caméra pour éviter les erreurs de clic pouvant gâcher la photo.
- Caméra de précision (ON/OFF) - Ralentit la caméra pour viser plus facilement.
- Format d'image (PC uniquement. Les captures avec une résolution personnalisée ne sont pas disponibles sur consoles. Les consoles prennent uniquement en charge les images au format 16:9 standard.)
- Onglet Personnages : fait apparaître jusqu'à 3 PNJ dans le cadre, avec une liste de plus de 20 personnages différents. Vous pouvez ajuster leur expression, leur pose et leur position.
- Onglet Éclairage : permet d'ajouter des sources lumineuses et de les ajuster.
- Correction du "ghosting" de la profondeur de champ.
- Ajout d'un curseur Intensité de l'effet.
Ajout d'options de personnalisation du personnage :
Nous avons amélioré le randomizer du Créateur de personnage pour lui ajouter un nouveau curseur Classique - Punk. Que vous cherchiez un look minimaliste et décontracté ou un style subversif bien plus audacieux, vous pouvez désormais utiliser ce curseur pour obtenir le résultat parfait.
- 32 couleurs pour les yeux
- 18 styles de rouge à lèvres
- 17 couleurs pour les ongles
- 10 styles de maquillage des joues
- 16 styles de maquillage des yeux
- 4 cicatrices pour le visage
- 5 formes de sourcils
- 4 tatouages pour le visage
- 2 tatouages pour le corps
- 8 options cosmétiques de matériel cybernétique facial
Quêtes et monde ouvertNous avons reformulé les objectifs pour les quêtes vous demandant d'attendre un certain temps avant de continuer. Dans certaines situations, le jeu est conçu pour obliger les joueurs à continuer leur progression afin de déclencher le prochain événement, sans qu'ils aient la possibilité d'avancer dans le temps pour aller plus vite.
- Cyberpsycho repéré : Où viennent mourir les hommes - Correction d'un bug à cause duquel aucun éclat ne pouvait être ramassé sur le corps du cyberpsycho, ce qui bloquait la progression.
- Dream On - La Navi de la Trauma Team sur le toit sera désormais correctement camouflée en mode furtif.
- Heroes - Correction d'un bug à cause duquel la quête restait ouverte dans le Journal, même si elle était terminée, avec les objectifs "Parler à Padre." et "Parler aux Valentinos.".
Modifications spécifiques à Phantom Liberty
- Balls to the Wall - Correction d'un bug empêchant V de sortir de l'ascenseur et de parler à Yuri à cause d'un mur invisible.
- Firestarter - Correction d'un bug empêchant le voyage rapide si vous avez sauvegardé la partie peu de temps après être sorti de la voiture de Reed.
- Contrat : En attendant Dodger - Une fois libérés, Bill et Charles adopteront désormais une conduite plus prudente et éviteront de renverser les hommes de Dodger, pour empêcher les affrontements inutiles.
- Hi Ho Silver Lining - La section VIP du club Heavy Hearts sera désormais accessible pour les joueurs qui ne pouvaient pas rencontrer M. Hands parce qu'ils n'avaient pas la carte magnétique requise pour utiliser l'ascenseur.
- I've Seen That Face Before - La porte de garage empêchant les joueurs d'atteindre le point de rencontre sera désormais ouverte.
- Run This Town - L'ascenseur du club Heavy Hearts est de nouveau opérationnel et V peut finalement rencontrer M. Hands.
- Somewhat Damaged - Correction d'un bug empêchant l'affichage du message d'invite qui permet de débrancher les câbles du système du réseau neural.
- The Killing Moon - Correction d'un bug générant un mur qui bloquait le chemin lorsque V portait Songbird vers la navette.
Gameplay
- Correction de l'une des animations de coup de grâce au katana pour que les ennemis soient correctement décapités.
- Le bonus de réduction du coût en mémoire vive des piratages rapides Surmenage synaptique iconique et Effondrement du système iconique sera désormais correctement appliqué.
- Les icônes pour la Plaque faciale liée à une empreinte comportementale de niveau 5+ et 5++ seront désormais visibles sur l'ATH lorsque vous conduisez.
- Correction d'un bug à cause duquel l'Accélérateur synaptique restait actif pour une durée indéfinie si le joueur était détecté en dehors d'un combat.
- Le klaxon ne se déclenchera plus lorsque vous rechargez une arme avec la manette au cours d'un combat en véhicule.
- Correction d'un bug à cause duquel le comportement des agents du NCPD n'était plus celui attendu lorsque V intervenait dans une fusillade entre les Voodoo Boys et la Trauma Team à Pacifica.
Divers
- Correction d'un bug à cause duquel le son d'un programme TV était coupé ou trop faible.
- Correction d'un bug à cause duquel le CrystalCoat™ n'était pas appliqué correctement à la carrosserie lorsque V entrait dans un véhicule.
- À la demande populaire, nous avons diminué les meilleurs scores du mini-jeu Trauma Drama.
- Nous avons ajusté les mouvements de la bouche de V dans plusieurs scènes, notamment les scènes de fin.
- Correction d'un bug à cause duquel la voix off était interrompue lors de l'annonce de la station Ebunike à bord du métro NCART.
- Correction des ombres utilisant le ray-tracing pour V dans le mode photo.
Modifications spécifiques PC
- Vous pourrez désormais relier les touches W et S à d'autres actions que celles configurées par défaut dans la catégorie Véhicule.
- Optimisation du système de threads permettant d'améliorer les performances jusqu'à 33 % sur les processeurs de type Intel Arrow Lake.
- Ajout d'effets Razer Chroma pour certaines sections de Phantom Liberty et les scènes de romance.
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