Cyberpunk 2077 sera plus court que The Witcher 3, pour que les joueurs aillent jusqu'au bout

En regardant les données, vous voyez un nombre élevé de personnes qui ont avancé dans le jeu, mais qui ne sont jamais arrivées à la fin. Nous souhaitons que vous voyiez l'histoire complète, nous avons donc fait le choix de raccourcir l'histoire principale, mais il reste beaucoup de choses à faire à côté.

Le studio en charge du développement de Cyberpunk 2077 vient de donner un indice important sur la durée de la campagne principale du RPG futuriste. Si nous savions déjà que celle-ci serait assez importante, Patrick K. Mills, senior quest designer, a néanmoins précisé que « la campagne principale de Cyberpunk 2077 serait légèrement plus courte que celle The Witcher 3 ».La raison est on ne peut plus simple :. Si certains joueurs ne vont assurément ne pas comprendre ces plaintes, les équipes de CD Projekt prennent en compte chaque avis afin de proposer une expérience qui convienne au plus grand monde. De ce fait,, même si toutes les quêtes annexes augmenteront drastiquement la durée de vie, d'autant plus que plusieurs DLC devraient prolonger l'expérience est, pour rappel, prévu pour sortir le 19 novembre prochain, sur PC, PS4 et Xbox One, avec l'upgrade sur next-gen.