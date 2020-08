Je pense que certaines personnes regardent ce jeu et pensent « Oh mec, c'est à la première personne et il a des armes ! C'est un tireur ! » et c'est une évaluation très superficielle. Je pense qu'à bien des égards, c'est une expérience de jeu de rôle bien plus profonde que The Witcher 3.

Mais le nombre de portes que nous avons dans Cyberpunk 2077 va complètement éclipser le nombre de portes que nous avons dans The Witcher 3. À un moment donné dans le développement de The Witcher 3, j'ai compté le nombre de portes que nous avons. Nous avons environ 2 500 portes pour ce jeu. Naturellement, dans un jeu comme celui-ci, comparé à The Witcher 3, il y a beaucoup plus de portes dans le monde du Cyberpunk.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le concepteur de, a déclaré auprès dedans une vidéo publiée sur YouTube (voir plus bas), que. Il a également déclaré qu'il y aura énormément d'armes disponibles, mais aussi de la personnalisation approfondie, le choix des équipements et des talents, l'apparence du personnage, ainsi que les choix de dialogues.Également,, coupant alors l'accès de certains bâtiments aux joueurs, mais ce ne sera pas le cas partout. Le studio veut pouvoir amener les joueurs dans les zones de quêtes principales, mais ces dernières pourront aussi comporter des portes closes.Nous pouvons donc affirmer sans mal que, et aura également plus de zones à exploiter.Pour rappel, Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.