Cyberpunk 2077 proposera un mode streamer, pour éviter les problèmes de droits d'auteur

Nous savons que pour les créateurs de contenu, la musique sous licence peut parfois poser des problèmes. Avec ce nouveau mode, vous pourrez désactiver un petit nombre de morceaux sélectionnés qui pourraient causer certains problèmes, en les remplaçant par une chanson différente. - Hollie Bennett, responsable de la communication chez CD Projekt RED.

Suite aux nombreuses suppressions de vidéos sur les chaînes Twitch ou YouTube de créateurs de contenu pour avoir partagé, souvent sans faire attention, une musique qui n'était pas libre de droits. En effet, il sera possible de sélectionner un mode qui retire toutes les musiques protégées par les droits d'auteur, afin que les créateurs de contenu puissent partager librement leurs péripéties sur Twitch et YouTube. Notez que si le mode peut être choisi sur la version PC, il sera automatiquement activé sur les consoles lorsque le joueur commencera à streamer sa partie.