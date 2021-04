Cyberpunk 2077 propose un easter egg en référence à Harry Potter

PC → 23,49 € au lieu de 59,99 €, soit 61 % de réduction.

est probablement l'une des licences les plus connues et populaires du monde, que ce soit grâce aux livres écrits par J. K. Rowling ou les huit films qui sont sortis entre 2001 et 2011. Il n'est donc pas surprenant de savoir que plusieurs autres licences, notamment dans le domaine des jeux vidéo, souhaitent rendre hommage à l'univers magique,Passé inaperçu jusqu'à maintenant, un joueur est tombé sur plusieurs PNJ qui se sont mis à courir vers un mur, de façon assez mystérieuse, ce qui a attisé la curiosité de ce dernier, nommé thesailorscout sur Reddit , qui a partagé sa trouvaille. En s'approchant dudit mur,, dans laquelle les sorciers en herbe se rendent pour rejoindre Poudlard, qui doivent passer par la fameuse voie 9en traversant un mur en brique.Ici, le joueur a indiqué qu'il n'a pas pensé à courir dans le mur ni même tirer sur l'endroit où il est indiqué « Hit Here », mais peut-être qu'en le faisant, la référence à Harry Potter va plus loin, en se retrouvant par exemple à l'intérieur du bâtiment ou avec une animation spéciale. Si vous croisez cette inscription dans l'une des rues de Night City, n'hésitez pas à tenter l'expérience. Selon les indications données par le joueur Cyberpunk 2077 est, pour rappel, disponible depuis décembre 2020 et CD Projekt continue d'améliorer l'expérience, en implantant de nouvelles mises à jour, consultables ici . Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :