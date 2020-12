Cyberpunk 2077 présente le mode photo à travers un trailer

Le mode photo de Cyberpunk 2077 se dévoile

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À quelques jours de la sortie deCe dernier sera doncdès son lancement et permettra aux joueurs de faire quelques clichés hauts en couleur pour immortaliser leurs aventures et quelques phases de combat.Dans ce mode photo,, avec notamment, mais aussi. De plus, ils pourront s'amuser àTout ceci sera disponible dans Cyberpunk 2077 qui, on vous le rappelle, sortirasur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.