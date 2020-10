Cyberpunk 2077 pourrait écouler 15 millions de copies en un an selon un analyste

Cyberpunk 2077 se vendra probablement autour de 15 millions. Pourrait-il se vendre à 20 millions ? Bien sûr. 12 millions ? Bien sûr. Mais 15 millions ça me semble correct. Si la note sur Metacritic est de 99, alors il pourrait se vendre à 30 millions, mais s'il obtient 90, ça peut se vendre à 15 millions.

Annoncé depuis 2012,. Avec CD Projekt à la tête du projet, l'attente est d'autant plus importante, puisque la firme polonaise a su séduire des millions de joueurs à travers le monde avec la trilogie The Witcher, et notamment le dernier épisode.Les ventes concernant Cyberpunk 2077 devraient de ce fait être relativement hautes, comme l'affirme Michael Pachter, analyste de l'industrie vidéoludique dans un entretien avec GamingBolt . Celui-ci explique que. Selon lui, une note proche de 100 pourrait faire atteindre les 30 millions d'exemplaires vendus en un an, alors que si la note se situe autour de 90, celles-ci pourraient être divisées par deux. Il estime néanmoins que la quinzaine de millions de copies vendues est, en l'état actuel des choses, plus probable.Les estimations sont dans tous les cas prometteuses, et si le résultat final est aussi éblouissant que le fait croire CD Projekt RED, nul doute que les joueurs seront ravis, permettant aux ventes de s'envoler., ce qui pourrait également donner un coup de pouce aux ventes, si tant est que Cyberpunk 2077 en ait besoin.Rendez-vous le 19 novembre prochain pour découvrir Cyberpunk 2077 et son vaste monde, et voir si les estimations sont justes, sur PC, PS4 et Xbox One.