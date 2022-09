Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty serait la « seule extension prévue »

Xbox Édition Standard → 35,9 € au lieu de 69,99 €, soit 49 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est lors d'un événement spécial, qui s'est déroulé le mardi 6 septembre, que le studio CD Projekt RED a dévoilé. Nommée Phantom Liberty, cette extension nous invitera à découvrir un tout nouveau quartier, aux côtés de V et Johnny Silverhand (Keanu Reeves). Malheureusement, celle-ci ne se rendra disponible que sur PC, PS5 et Xbox Series. Il se pourrait également queEn effet, comme repéré par les journalistes du site XGP , CD Projekt RED ne semble pas avoir prévu d'autres DLC pour Cyberpunk 2077. Un internaute, Jonna Dragneel, a récemment laissé un commentaire sur le trailer de Phantom Liberty et écrit : « Je suis assez intrigué par cette extension. J'espère, qu'à l'avenir, plus [d'extensions] arriveront, car le jeu a un gros potentiel ». CD Projekt RED a répondu : « Ravis d'entendre que nous avons suscité votre intérêt. À propos de l'avenir, Phantom Liberty est la seule extension prévue pour Cyberpunk 2077 ».Ainsi, d'après les informations partagées par le studio de développement en charge du soft, Cyberpunk 2077 pourrait ne bénéficier que d'un seul et unique DLC, soit Phantom Liberty. Évidemment, si cela vient à changer, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Rappelons que Phantom Liberty ne possède pas encore de date de sortie officielle. L'extension arrivera l'année prochaine sur la dernière console de PlayStation et celle de Microsoft, ainsi que sur PC. Si vous désirez vous procurer Cyberpunk 2077, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version Xbox à moindre coût :