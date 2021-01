Cyberpunk 2077 partage sa feuille de route pour 2021, CD Projekt réitère ses excuses

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis les trois patchs correctifs publiés dans les jours qui ont suivi la sortie de, les développeurs n'ont rien ajouté, puisqu'ils travaillent sur de plus grosses mises à jour. Si nous n'avons pas encore de date de sortie précise,La roadmap mise en ligne par le studio polonais confirme que leur lancement est proche,. Il semblerait qu'il ne faille plus les attendre avant la fin du premier trimestre, au plus tôt.Ainsi, après la publication de ces deux patchs, de nombreuses améliorations et optimisations seront publiées au cours de l'année 2021, qui sera marquée par l'arrivée des DLC, mais aussi de la mise à jour next-gen (gratuite), durant le second semestre de l'année.En outre,. Il avance d'ailleurs que lors des tests en interne, notamment sur la old-gen, ils n'avaient pas détecté tous ceux bugs auxquels les joueurs doivent faire face.Dans tous les cas, nous espérons que les diverses améliorations et optimisations implantées ces prochains moins permettront de rendre l'expérience Cyberpunk 2077 meilleure, afin que nous puissions profiter pleinement du jeu.