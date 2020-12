Cyberpunk 2077 : Où acheter des munitions ?

Où trouver et acheter des munitions dans Cyberpunk 2077 ?

Les combats étant très nombreux dans, il est primordial d'avoir un stock de munitions suffisamment élevé, afin de ne pas tomber à court de balles lors d'un échange de tirs avec des adversaires coriaces. Pour pallier ce potentiel problème, vous pouvez fouiller les cadavres de vos ennemis et tous les lieux que vous visitez. Cependant, cela ne sera probablement pas viable sur le long terme si vous aimez dégainer votre arme. Pour cela,. Mais il n'est pas forcément très facile de savoir comment les acheter.Comme vous vous en doutez, il faut se rendre. Ces derniers sont assez nombreux à Night City, matérialisés par un pistolet dans un hexagone sur la carte, mais lorsque vous êtes sur place, il n'est pas forcément facile d'en acheter.En effet, si vous parcourez assez vite le catalogue du revendeur d'armes,, qui n'est pas comme nous pouvions l'attendre. Ici, nous avons affaire à une petite boîte noire et dorée, sur laquelle se trouve un « M » dans un rectangle (voir l'image ci-dessous). Lors de vos premières heures de jeu, vous pourriez donc facilement passer à côté. Cependant, lorsque vous saurez cela, vous ne les manquerez plus et pourrez faire un stock assez important.Il faut savoir que quatre catégories de balles sont disponibles à la vente : pour les fusils de précision, les fusils d'assaut, les pistolets et les fusils à pompe. Achetez donc celles que vous utilisez le plus souvent. Qui plus est, le prix de vente n'est pas excessif, vous n'aurez aucun mal à faire le plein.