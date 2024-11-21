Cyberpunk 2077 : Mauvaise nouvelle pour les joueurs PS5

Le lancement de la PS5 Pro a incité de nombreux développeurs à proposer un patch optimisé pour leurs titres. Cependant, Cyberpunk 2077 n'intégrera pas cette liste.
La PlayStation 5 Pro est disponible officiellement depuis le 7 novembre 2024. Si Sony espère booster ses ventes de fin d'année avec cette sortie, les éditeurs et développeurs profitent de l'occasion pour sortir un patch dédié.
Les jeux ayant déjà bénéficié ou qui profiteront de cette optimisation incluent The Callisto Protocol, Star Wars: Jedi Survivor, Stellar Blade, Resident Evil Village, Call of Duty: Black Ops 6
ou encore Dragon Age: The Veilguard. Sur X/Twitter, un utilisateur a demandé à CD Projekt RED si une telle option était envisagée pour Cyberpunk 2077
. Mais la réponse risque de décevoir la communauté.
Aucun patch PS5 Pro dédié à Cyberpunk 2077 ne verra le jour
Dans sa publication, l'utilisateur NextGenNero demandait si le titre de CD Projekt RED serait en promotion lors du Black Friday, prévu pour le 29 novembre prochain. Mais il demandait également si Cyberpunk 2077 allait bénéficier d'un patch PS5 Pro.
Cela aurait permis d'améliorer la résolution et l'affichage du titre. Cependant, CD Projekt RED a répondu à l'utilisateur cette phrase : « Nous n'avons actuellement aucun plan concernant un patch PS5 Pro
».
Si cela peut frustrer les joueurs ayant acheté la console pour cette occasion, la réponse n'est pas surprenante
au regard des choix pris par CD Projekt RED. En effet, les développeurs avaient confirmé plus tôt dans l'année que le titre avait reçu la quasi-totalité de ses mises à jour et de son support.
À l'heure actuelle, les équipes travaillent sur d'autres projets, notamment le très attendu The Witcher 4
ou la suite de Cyberpunk 2077.
Les ultimes nouveautés annoncées pour Cyberpunk 2077 sont le patch déployé en septembre qui a ajouté la prise en charge de FSR 3 avec Frame Generation sur PC ainsi que la sortie du jeu en 2025 sur Mac.
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