Les voyages rapides dans Cyberpunk 2077

propose une carte assez grande, même si la verticalité est plus importante que les derniers mondes ouverts que nous avons pu découvrir ou The Witcher 3, dernier jeu de CD Projekt RED. Pour vous rendre rapidement d'un point A un point B, vous ne serez pas obligé d'utiliser l'un des nombreux véhicules présents à Night City, puisque les développeurs ont mis en place. Nous vous expliquons comment ils fonctionnent.Vous pourrez en profiter dès la fin de la première mission majeure, soit après une bonne heure de jeu selon la façon dont vous jouez. Mais cessont disponibles assez vite dans le jeu. Si vous souhaitez les utiliser, vous allez devoir chercher dans les rues de Night City(avec une icône bleue), comme sur l'image ci-dessous.Ensuite, vous n'avez qu'à tout simplement vous approcher et cliquer sur la touche indiquée pour entrer dans le voyage rapide et sélectionner votre destination. Cependant, prenez en compte que toutes les destinations ne seront pas disponibles dès les premières heures de jeu, puisque. De ce fait, vous allez devoir voyager en voiture, moto ou à pied avant de pouvoir utiliser ces. Une bonne chose afin de découvrir Night City et ses environnements futuristes.Au total, ce ne sont pas moins dequi peuvent être utilisées. Bien entendu, vous ne pourrez pas profiter de la fonctionnalité si vous êtes en combat ou en train de téléphoner.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.