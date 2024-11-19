Cyberpunk 2077 : Le DLC Phantom Liberty victime d'une injustice aux Game Awards ?

Alors que les nominés des Game Awards 2024 sont connus, les joueurs de Cyberpunk 2077 manifestent leur mécontentement à cause d'une nouvelle règle qui pénalise Phantom Liberty.
L'édition 2024 des Game Awards apporte une nouveauté notable concernant les jeux pouvant être nominés dans les différentes catégories. En effet, à compter de cette année, les DLC, les remakes et les remasters peuvent désormais être nominés,
y compris dans la catégorie reine : le GOTY ou Jeu de l'année. Parmi les concurrents au titre pour l'édition 2024 figure Shadow of the Erdtree, le DLC d'Elden Ring
. Or, cette nomination a agacé la communauté de Cyberpunk 2077
.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty écarté de la liste des Jeux de l'année aux Game Awards 2023
En soi, les joueurs du titre futuriste de CD Projekt RED ne sont pas opposés à l'ajout des DLC dans la liste des potentiels nominés. Cependant, ils considèrent que Phantom Liberty a été injustement mis de côté en 2023. En effet, de nombreux membres de la communauté estiment que l'extension de Cyberpunk 2077 aurait pu prétendre au titre de Jeu de l'année 2023
. Mais à la place, le titre a été relayé à la catégorie "Best Ongoing Game"
. En temps normal, cette catégorie récompense les jeux proposant régulièrement du nouveau contenu à leurs utilisateurs.
Même si de nombreux joueurs reconnaissent que Phantom Liberty n'aurait certainement pas gagné en 2023 face au mastodonte qu'était Baldur's Gate 3, ils s'indignent de cette décision et partagent leur colère sur les réseaux sociaux
. D'ailleurs, cela a incité d'autres communautés de joueurs à partager leur ressenti sur d'autres absences injustifiées
de nominations. Par exemple, les joueurs de Final Fantasy XIV ne comprennent pas pourquoi les extensions Endwalker et Shodowbringers n'ont pas été nommées. Le constat est le même pour Blood & Wine, l'extension de The Witcher 3 qui ne comptait pas parmi les nominés dans la catégorie Jeu de l'année quand il est sorti.
Si Shadow of the Erdtree remporte la récompense, cela pourrait attiser la colère des joueurs concernés et provoquer une vague d'indignation. Réponse le 13 décembre prochain… Vous pouvez en attendant retrouver tous les nommés de chaque catégorie pour les Game Awards 2024
.
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