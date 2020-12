Éviter la surchauffe dans Cyberpunk 2077

Repérer le Netrunner qui vous pirate, ou la caméra, le plus vite possible. Vous pouvez, pour cela, vous aider de la capacité oeil d'espion, disponible dans la partie Intelligence de l'arbre de talents.

Détruire les caméras, ou les hacker pour limiter la vue du hacker.

Éliminer le plus rapidement possible Netrunner, qui est bien protégé.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les mécaniques sont nombreuses dans Cyberpunk 2077 et demandent aux joueurs de faire preuve de malice et de ruse, notamment lors des gros combats, où au moins un Netrunner figure parmi vos adversaires. Ces derniers sont responsables de laqui vous arrive, dans la majeure partie des cas. Nous vous expliquons ci-dessous comment l'éviter, ou le combattre selon la façon dont vous jouez.La surchauffe apparaît principalement lors d'un combat important, qui voit plusieurs ennemis s'en prendre à vous. Un message s'affiche alors, vous indiquant «» avec une barre de chargement qui montre l'évolution. Lorsque la barre arrive à 100 %, vous subirez alors des dégâts de feu, ce qui fera très vite tomber votre santé. Il existe plusieurs techniques pour éviter cette fameuse surchauffe, qui est déclenchée par un Netrunner qui essaye de vous hacker directement, ou une caméra.La première chose que nous pouvons vous conseiller est de vous rendre dans votre arbre de talents, allez dans « Intelligence » et dépensez des points dans la partie protocole de piratage et piratage rapide, notamment pour acheter « oeil d'espion », puisque cette capacité vous révélera automatiquement la présence du Netrunner qui vous pirate.Ensuite, que vous ayez ou non cette capacité, il faudra absolument tenter de localiser ce Netrunner pour tenter de l'éliminer le plus rapidement possible. Bien souvent, ils se trouvent derrière ses alliés, ce qui vous demandera quelques minutes pour l'atteindre. C'est pourquoi il est conseillé d'opter pour la furtivité et de pirater les caméras se trouvant proches de vous, pour limiter les lignes de vue sur V. Il faudra alors éliminer rapidement vos ennemis et le Netrunner, tout en vous soignant, ce qui ne devrait pas être difficile. Vous pouvez bien évidemment foncer dans le tas, mais la tâche n'en sera que plus difficile puisque vous subirez les dommages de ces ennemis, mais aussi du hacker. Toutefois, si vous avez une bonne réserve de soin, cela est jouable.En bref, si nous devons résumer les conseils pour, voici la marche à suivre :Pour rappel, Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.