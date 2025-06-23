Cyberpunk 2077 : La mise à jour 2.3 est reportée, mais pour une bonne raison

Cyberpunk 2077 connaît un regain de popularité grâce à Edgerunners
De nombreux joueurs ont (re)lancé Cyberpunk 2077 au début du mois de juillet 2026, peu de temps après l'annonce de la saison 2 de la série Edgerunners.
Nous espérions initialement mettre la mise à jour 2.3 entre vos mains le 26 juin. Cependant, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour nous assurer que nous sommes satisfaits de cette mise à jour - nous visons une portée similaire à celle de la mise à jour 2.2. Nous vous tiendrons au courant dès que possible !De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience avant de pouvoir découvrir les éléments apportés par la mise 2.3 de Cyberpunk 2077.
Nous vous remercions de votre patience !
Hey chooms,— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 23, 2025
We initially hoped to put Update 2.3 in your hands on June 26. However, we'll need some more time to make sure we're happy with it — we're aiming for a scope similar to Update 2.2. We'll update you further as soon as we can!
We appreciate your patience! pic.twitter.com/Hx5fEF8wj7
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