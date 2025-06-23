Cyberpunk 2077 : La mise à jour 2.3 est reportée, mais pour une bonne raison

CD Projekt RED a, récemment, annoncé que la mise à jour 2.3 arrivera plus tard que prévu sur Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 voit sa mise à jour 2.3 être reportée

Nous espérions initialement mettre la mise à jour 2.3 entre vos mains le 26 juin. Cependant, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour nous assurer que nous sommes satisfaits de cette mise à jour - nous visons une portée similaire à celle de la mise à jour 2.2. Nous vous tiendrons au courant dès que possible !



Nous vous remercions de votre patience !

Hey chooms,



We initially hoped to put Update 2.3 in your hands on June 26. However, we'll need some more time to make sure we're happy with it — we're aiming for a scope similar to Update 2.2. We'll update you further as soon as we can!



We appreciate your patience! pic.twitter.com/Hx5fEF8wj7 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 23, 2025

Une nouvelle date pour la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077 ?

Comme vous le savez probablement déjà,, qui est développé par le studio polonais CD Projekt RED, devait prochainement accueillir une nouvelle mise à jour. Cependant, les développeurs ont besoin de plus de temps et ont, ainsi, annoncé queEn effet, comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. La raison ? Les développeurs disent avoir besoin de plus de temps afin de s'assurer « que nous sommes satisfaits de cette mise à jour » :De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience avant de pouvoir découvrir les éléments apportés par. Le studio précise que les joueurs et les joueuses seront tenus informés à ce sujet « dès que possible ». Ainsi, il convient d'attendre une nouvelle communication officielle de la part de CD Projekt RED pour savoir quand la mise à jour 2.3 sera déployée surEn guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.