Cyberpunk 2077 : La mise à jour 2.3 est reportée, mais pour une bonne raison

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 juin 2025 à 16h35
CD Projekt RED a, récemment, annoncé que la mise à jour 2.3 arrivera plus tard que prévu sur Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077 : La mise à jour 2.3 est reportée, mais pour une bonne raison
Comme vous le savez probablement déjà, Cyberpunk 2077, qui est développé par le studio polonais CD Projekt RED, devait prochainement accueillir une nouvelle mise à jour. Cependant, les développeurs ont besoin de plus de temps et ont, ainsi, annoncé que la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077 est repoussée.

Cyberpunk 2077 voit sa mise à jour 2.3 être reportée

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En effet, comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Cyberpunk 2077 n'accueillera finalement pas la mise à jour 2.3 le 26 juin prochain. La raison ? Les développeurs disent avoir besoin de plus de temps afin de s'assurer « que nous sommes satisfaits de cette mise à jour » : 
Nous espérions initialement mettre la mise à jour 2.3 entre vos mains le 26 juin. Cependant, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour nous assurer que nous sommes satisfaits de cette mise à jour - nous visons une portée similaire à celle de la mise à jour 2.2. Nous vous tiendrons au courant dès que possible ! 

Nous vous remercions de votre patience !
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience avant de pouvoir découvrir les éléments apportés par la mise 2.3 de Cyberpunk 2077.

Une nouvelle date pour la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077 ?

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Malheureusement, CD Projekt RED n'a pas partagé de nouvelle date pour la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077. Le studio précise que les joueurs et les joueuses seront tenus informés à ce sujet « dès que possible ». Ainsi, il convient d'attendre une nouvelle communication officielle de la part de CD Projekt RED pour savoir quand la mise à jour 2.3 sera déployée sur Cyberpunk 2077.

En guise de conclusion, rappelons que Cyberpunk 2077 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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