Cyberpunk 2077 : L'extension Phantom Liberty sera payante

C'est au début du mois de septembre de cette année, notamment lors d'une présentation spéciale, que le studio de développement CD Projekt RED a annoncé queallait bientôt accueillir une extension. Nommée « Phantom Liberty », celle-ci ne possède pas encore de date précise de sortie et doit arriver courant 2023.D'ailleurs,. En effet, CD Projekt RED a récemment confirmé que les joueurs et les joueuses devront acheter Phantom Liberty afin de parcourir et profiter de son contenu. À ce sujet, rappelons que cette extension nous permettra, notamment, de découvrir une nouvelle zone de Night City et de retrouver Johnny Silverhand (joué par Keanu Reeves).À l'heure actuelle, le tarif de Phantom Liberty n'a pas encore été annoncé. Néanmoins, le directeur mondial des relations publiques de CD Projekt Red, Radek Grabowksi, a indiqué aux journalistes de GamesRadar+ : « [...] nos extensions sont généralement moins chères que les jeux au plein tarif [...] ». Cela laisse penser que l'extension Phantom Liberty coûtera certainement plus que les DLC de, mais assurément moins que Cyberpunk 2077 à sa sortie (60 € environ). Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de plus amples détails, à ce sujet, seront disponibles.Si vous désirez vous procurer Cyberpunk 2077, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version Xbox à moindre coût :