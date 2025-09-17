Cyberpunk 2077 : L'âge de V encore modifié par CD Projekt Red

Le protagoniste de Cyberpunk 2077 voit son âge canonique changer une nouvelle fois. CD Projekt Red a tranché, et V vient d'obtenir un nouvel âge.
Depuis sa sortie, Cyberpunk 2077
n'a cessé de faire débat autour de la chronologie de son personnage principal. Personnalisable à l'extrême, V avait déjà vu sa date de naissance ajustée à plusieurs reprises par CD Projekt Red
. Aujourd'hui, l'équipe confirme un nouveau retcon, V a bien 27 ans
.
V a bien 27 ans selon le responsable du lore
C'est Patrick K. Mills
, quest designer et nouveau responsable du lore de Cyberpunk 2077, qui a clarifié la situation. Sur les réseaux sociaux
, il a mis fin aux spéculations en rappelant que V n'a jamais été censé avoir d'autres âges.
Je me fiche de ce que les gens disent, V a 27 ans, pas 22 ou autre [sic]. De plus, V masc et V femme ont le même anniversaire, c'est une erreur de croire qu'ils ont jamais été différents. LE LOREMASTER A PARLÉ. Allez mettre à jour le wiki.
Selon lui, les variations observées qui ont donné naissance à plusieurs débats étaient le fruit d'erreurs passées.
Un âge plusieurs fois modifié
À la sortie du jeu en 2020, V masculin et V féminin avaient des dates de naissance différentes
, ce qui créait un léger décalage dans leur chronologie. Après l'épilogue, ils avaient environ 27 ans, avec V masculin atteignant même ses 28 ans.
Une première correction avait ensuite aligné les deux versions à 23 ans. Mais cette décision n'a jamais convaincu tout le monde, certains jugeant cette jeunesse peu crédible pour un protagoniste plongé dans les enjeux violents et sombres de Night City.
Désormais, CD Projekt Red revient sur ce retcon et rétablit V à 27 ans
, âge plus cohérent avec la narration du jeu et l'expérience vécue par le personnage.
Une décision qui fait débat chez les fans
Dans la communauté, les réactions restent contrastées
. Beaucoup estiment que 27 ans correspond mieux à la maturité nécessaire pour survivre à Night City. D'autres, au contraire, trouvaient que l'âge de 23 ans accentuait la tragédie de V, encore jeune mais déjà condamné par son destin.
Cet ajustement repositionne aussi V par rapport à ses intérêts amoureux.
Judy a 24 ans, Panam 33 ans, River 40 ans, et Kerry atteint 89 ans. Johnny Silverhand, quant à lui, était âgé de 34 ans à sa mort, un détail qui amuse certains joueurs réclamant une romance avec l'icône rebelle.
Si cette modification peut sembler mineure, elle montre l'attention que CD Projekt Red porte à la cohérence de son univers
. Cyberpunk 2077 continue ainsi d'affiner son lore, même des années après son lancement, alors qu'une suite est prévue et a déjà lancé son développement. Et si vous n'avez toujours pas découvert cette œuvre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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