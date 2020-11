Cyberpunk 2077 : Gameplay et Keanu Reeves à l'honneur lors du dernier Night City Wire

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 45,89 €

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous aurions normalement dû mettre la main sur Cyberpunk 2077 ce 19 novembre, avant que CD Projekt ne le repousse pour la troisième fois. Pour se faire pardonner, la firme polonaise a organisé un ultime Night City Wire cinq étoiles,La première met en avant l'un des personnages du jeu,, qui n'a cessé d'être mis en avant ces dernières semaines. V, le protagoniste et personnage que l'on incarne, aura une relation très particulière avec l'ancienne star de la musique, puisqu'il sera plus ou moins dans sa conscience, celui-ci s'étant implanté une puce qui doit normalement lui offrir la vie éternelle.Une, permettant par la même occasion d'avoir un aperçu du doublage français. Notez que ce trailer sert également à faire le point sur l'histoire et le contexte, ce qui n'est pas négligeable pour celles et ceux ayant découvert le jeu ou l'univers en court de route. La vidéo nous rappelle également que chaque choix pourra avoir une importance sur le reste de l'histoire.En outre, plusieurs autres vidéos mettent en avant la bande-son ou encore les coulisses de la motion capture de Keanu Reeves avec son ressenti. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 arrivera le 10 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous souhaitez d'ores et déjà le précommander, notre partenaire